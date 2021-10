Salvate Giovinazzi dalle balle di Vasseur

Vi devo un commento alle dichiarazioni inquietanti rilasciate da Vasseur a Racer qualche giorno fa. Dichiarazioni che tentano di mettere in cattiva luce ancora una volta il nostro Antonio Giovinazzi.

“In termini di prestazioni pure – ha commentato detto il responsabile Sauber – dobbiamo analizzare le qualifiche e le gare. L’anno scorso ha fatto delle ottime gare ed era il più veloce nel corso del primo giro, e dunque si è comportato bene. Tuttavia, questa stagione non è stato all’altezza quando doveva progredire dalla Q1 in poi. Nelle ultime prove è però migliorato, e mi ha fatto piacere vederlo mantenere le promesse facendo un passo in avanti. Ha fatto progressi dalla Q1 alla Q2, e dalla Q2 alla Q3. Ovviamente – ha aggiunto – l’obiettivo resta quello di conquistare punti, e nelle ultime gare è stato un po’ difficile. Ma allo stesso tempo so che è capace di fare il suo lavoro, ed attendo il weekend in cui riuscirà a far tutto bene, dal ritmo della qualifica a quello della gara, dal primo all’ultimo giro”.

Dunque Antonio ha portato tre volte in Q3 una delle peggiori auto del campionato (solo la Haas è peggio), ha un bilancio di 9-4 su Kimi e di 2-0 su Kubica, ma a Vasseur non convince sul giro secco.

Spiace dirlo ma qui il problema non mi sembra Antonio, ma un team manager a cui evidentemente Antonio sta antipatico e per giustificare le sue scelte mette in giro dichiarazioni lontanissime dalla realtà. Anzi proprio inventate.



Ha bisogno dei soldi di Zhou? Lo dica. Vuole fare un favore a Renault? Lo dica. Ma riempirci di balle no. Non è possibile. Antonio ha commesso qualche errore, non c’è dubbio. Ma accusarlo di non essere efficace sul giro secco è follia.

Dispiace che Alfa Romeo non si sia tenuta il diritto di scegliere uno dei due piloti, ma la strategia del Biscione ha un senso: mettere il team manager con le spalle al muro.

Dispiace anche che Ferrari non dica nulla per difendere il suo pilota di riserva in una squadra che avrà ancora i motori Made in Maranello.