Leclerc: ci serve un weekend perfetto

“Luglio mese decisivo, ma partiamo pensando a Silverstone ci serve fine settimana perfetto”. Leclerc non ha molto altro da aggiungere. Chiaro quanto gli serve da Silverstone in poi.

“Adoro questa pista e in generale le curve veloci -aggiunge- Non vedo l’ora che inizi il weekend, inoltre quest’anno abbiamo una vettura più competitiva rispetto alle ultime volte in cui siamo venuti qui. Speriamo di avere finalmente un weekend pulito, da Miami in poi non è andata alla grande sotto questo punto di vista: speriamo di rimetterci in carreggiata e poter tornare a vincere. Sicuramente Silverstone sarà molto importante, ma in generale lo saranno le prossime quattro gare. Sarebbe fantastico avere buoni Gran Premi da qui alla pausa estiva. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: la prestazione c’è, se faremo dei weekend puliti sono sicuro che i risultati arriveranno di conseguenza“

Bernie Ecclestone si prenderebbe un proiettile per Putin. Lo ha detto per provocare un po’. Forse sta cercando di farsi cacciare dal paddock che non frequenta ormai da tempo. Sembra più che altro un tentativo di farsi notare.

Nelson Piquet chiede scusa a Hamilton tutta colpa di una traduzione errata dice. Chi gli crede alzi la mano. Hamilton ad esempio non gliele manda a dire. “non capisco perché la Formula 1 continui a interpellare certa gente che rappresenta il passato”.