A Monza tutti pazzi per la Ferrari, a Silverstone gioie e dolori

Da Monza a Silverstone. Un giorno a motori accesi tra il Wec vissuto dal vivo e la Formula 1 in diretta Sky. C’è più rosso a Monza che in Gran Bretagna dove però Sainz è arrivato a mettere del sale sulla coda di Max.

E’ bello vedere il paddock di Monza pieno di gente che aspetta una firma, una foto, una stretta di mano da un pilota della Ferrari. È curioso che non siano qui per Charles Leclerc o Carlos Sainz, ma per gli eroi di Le Mans. All’utodromo Nazionale è di scena la 6 ore, quinta prova del Mondiale Wec che la Hypercar Ferrari ha riaperto andando a conquistare la 24 ore di Le Mans, neppure un anno dopo aver messo in moto per la prima volta la 499P.

Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco, la pattuglia tricolore scelta da Antonello Coletta nonostante in molti lo avessero sconsigliato, si gode il momento magico. Fuoco è partito in pole a Le Mans, fermato poi da un sasso che ha forato il radiatore della sua Hypercar, gli altri due (insieme a James Calado) hanno portato la Ferrari numero 51 al successo nella Le Mans del centenario. Sono tutti nella storia e i tifosi, là fuori lo hanno capito. Il mondiale Endurance poi è più accessibile e al paddock vedi i tifosi venuti per guardare, non i Vip che vengono alla gara di Formula 1 per farsi vedere. Una bella differenza.

E mentre a Monza le 499P, un po’ penalizzate dal balance of performance, si giocheranno pole e vittoria con la Toyota, da Silverstone arrivano notizie contrastanti. Sainz arriva a 22 millesimi da Verstappen nella simulazione del giro secco, ma Leclerc resta fermo al box per tutta la seconda ora, bloccato da un problema elettrico che al box non sono riusciti a risolvere.

Mezza giornata buttata via dopo che in mattinata non era andata benissimo (quinto tempo a 0”680 da Max). Dovrà rincorrere ancora una volta con un sacco di dubbi sulla consistenza in gara visto che la simulazione di gara non è andata benissimo, nonostante le Pirelli di nuova costruzione. Le previsioni meteo danno pioggia per le qualifiche, ma non per la gara. L’importante è che non ci sia quella situazione mista che tanto ha fatto male a Leclerc ultimamente.

