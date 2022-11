Abarth si fa elettrica. Biasion approva: “Più divertente di quella a benzina”

Il claim con cui viene presentata è invitante: “More Abarth than ever”. Possibile che la miglior Abarth di sempre sia una vettura elettrica? Possibile che la nuova 500e Abarth sia meglio di tutte le piccole Abarth venute al mondo finora? E’ una promessa non da poco. Chi l’ha provata come il mitico Miki Biasion lo garantisce. Vedremo come verrà accolta. Della versione Scorpionissima (prezzo 43 mila euro) ne verranno prodotte 1949 unità.

La prima Abarth elettrica viene raccontata così:

Il brand completa la sua gamma di modelli in Europa, con il lancio della Nuova Abarth 500e completamente elettrica, e in Brasile con la nuova Abarth Pulse.

Nuova Abarth 500e è “more Abarth than EVer” grazie alla sua architettura elettrica, ad una migliore distribuzione dei pesi, alla coppia ottimizzata e al passo più ampio. Più veloce ed emozionante sia nella guida urbana che in quella extraurbana.

Abarth continua a ruggire: la Nuova Abarth 500e è l’unica “piccola” ad offrire la funzione Sound Generator, che riproduce il leggendario “sound” del motore Abarth.

L’edizione “Scorpionissima” è la prima Abarth elettrica di sempre: un’esclusiva versione di lancio accattivante e completamente equipaggiata.

La community Abarth è stata coinvolta nel processo di co-creazione (tramite il progetto web “Performance Creator”). In cambio, il marchio ha dedicato a tutti i suoi membri un’esclusiva “corsia prioritaria” per prenotare l’edizione di lancio.

“Vi chiederete “perché l’elettrico?” dice Olivier Francois, il ceo di Fiat e Abarth. “Beh, fondamentalmente sono le prestazioni che ci hanno spinto a farlo: infatti, ogni modifica apportata all’Abarth mira a ottenere le migliori prestazioni di guida. Questa è esattamente la linea guida che ha sempre seguito il nostro fondatore, Carlo Abarth. Quindi, da questo punto di vista, nulla è cambiato: migliore accelerazione, maggior maneggevolezza, più divertimento. E poi c’è la firma leggendaria di Abarth: il suo sound. Tutto questo alimenterà il nostro cambio di marcia verso una presenza più globale: la Nuova Abarth Pulse in Brasile è la fase 1, poi vedremo la fase 2 quando la Nuova Abarth 500e raggiungerà i mercati oltre l’Europa, compresi Giappone e Brasile. Mettete tutto questo insieme e otterrete quello che noi chiamiamo: più Abarth che mai!”.

La Nuova Abarth 500e è l’Abarth 500 più reattiva ed emozionante di sempre nella guida in città, con prestazioni migliori dell’Abarth 695 in termini di prontezza. Infatti, è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina.

La Nuova Abarth 500e è più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi – molto più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo.

“Ero preoccupato, sappiamo che le macchine elettriche sono molto più pesanti – racconta Miki Biasion – Invece hanno fatto un lavoro incredibile su sospensioni e freni e mi sono un po’ ricreduto. Un pilota ama il sound e l’odore della benzina e chissà che un giorno oltre al rumore non mi mettano anche qualche goccia di benzina bruciata… Scherzi a parte è un giusto compromesso. La macchina è sportiva. Se la vuoi guidare in un certo modo ti diverti. Poi più pigi meno autonomia hai, ma è lo stesso anche con la benzina. Però guidandola e paragonandola alla sorella termica non ha nulla da invidiare”.

“Il baricento è stato abbassato e questa è piatta nelle reazioni, sincera nell’inserimento, poi in curva magari chi ha corso per 40 anni come me senti un po’ il peso. Ma lo sento giusto io. Sappiamo che su una macchina elettrica l’accelerazione ti lascia senza fiato, ma qui in più quando via in mezzo ai birilli questa rimane un topolino”.

Se Miki sottolinea le prestazioni della nuova Abarth, sua figlia Bettina sottolinea “Il compromesso tra il silenzio dell’elettrico e il sound del motore. Io sono pro elettrico, ma quando guidi un’elettrica ti manca il sound. Qui lo hanno aggiunto. Con il vantaggio che puoi inserirlo o disinserirlo quando vuoi. Così quando entri in città puoi farlo in silenzio, ma anche in autostrada magari ci sono momenti in cui preferisci viaggiare con un po’ di pace nelle orecchie, senza il rombo del motore”. Cattiva, ma educata. Ecco la nuova piccola Abarth.

Non resta che provarla.