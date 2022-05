Aldo Grasso attacca le telecronache Sky. Ma Gené lo sanno tutti che è uomo Ferrari

Aldo Grasso, critico televisivo del Corsera, è sceso in pista per raccontarci che la telecronaca di Sky è troppo di parte. Dopo 10 anni si è accorto che Marc Gené è una delle spalle di Carlo Vanzini.

Negli anni in cui ero capo dello sport al Corsera credo che Aldo non abbia mai scritto una riga di Formula1. Eppure erano gli anni d’oro di Schumacher. Non era uno sport che lo attirava più di tanto, ma oggi la F1 sta diventando uno soettacolo sempre più televisivo e quindi è normale che se ne occupi. Anche perchè l’audience sulle reti Sky sta crescendo gara dopo gara.

Aldo critica Sky perchè scrive che sarebbe come mettere di fianco a un telecronista di calcio una seconda voce con la maglia dell’Inter, del Milan o della Juve (se il calcio lo trsamettesse La7 ci sarebbe una spalla con maglia granata ovviamente). Ma qui sta l’errore. Gené non è che una delle spalle di Vanzini che si avvale dell’esperienza di Matteo Bobbi dallo Sky Box e di quella di Roberto Chinchero accanto a lui in cabina (a Monaco c’era collegato pure Nico Rosberg). Le spalle sono loro. Gené è lì per riportare il punto di vista della Ferrari. Lo dice la camicia che indossa. I telespettatori lo sanno come quando nelle fiction passano i messaggi promozionali. Sono stati avvertiti proprio dal fatto che Marc si presenta con la divisa Ferrari. Non c’è nessuna pretesa di farlo passare come voce neutrale. D’altra parte Marc ha corso 36 gare in F1, ha avuto una carriera minore se così possiamo dire tra Minardi e Williams. Se è stato ingaggiato per partecipare alle telecronache è perchè indossa una camicia Ferrari non per il suo passato da pilota.

D’altra parte quando c’erabo anche le telecronache Rai oltre a Mazzoni e Ivan Capelli in cabina c’era collegato anche Giancarlo Fisichella che come Gené sotto contratto con la Ferrari. Basta essere chiari.

Ai telespettatori poi può piacere e no, ma non sono stati tratti in inganno. Sanno chi rappresenta Marc, tanto che nei giorni prima della gara è collegato addirittura dai box Ferrari. Insomma dire che la telecronaca di Sky è di parte perchè c’è Gené in cabina è un non senso. Se poi si vuole accusare Vanzini di essere troppo ferrarista è un altro discorso. Ma perchè Poltronieri, Mazzoni, De Adamich erano per caso anti ferraristi? Domenica non mi sembra che Carlo abbia difeso la Ferrari nel momento dell’errore di strategia. Per nulla. Poi può piacere o no, ma anche i miei articoli non piacciono a tutti. Come quelli di Aldo.

Ps: per correttezza ricordo che sono un collaboratore di Sky a Race Anatomy. Tanto perchè un Grasso in erba non mi accusi di essere troppo di parte…