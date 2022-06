La riconferma di Perez mossa anti Ferrari

Che cosa c’è dietro al rinnovo del contratto Red Bull fino al termine della stagione 2024 per Sergio Perez? Almeno tre considerazioni.

1) la squadra di Horner ha scelto la stabilità per dare a Max il massimo supporto nelle sua lotta contro la Ferrari. Perez ha vinto a Monaco, ha avuto il rinnovo del contratto, non potrà certo pretendere proprio ora di diventare lui un candidato per il titolo. Alla prima occasione gli verrà detto Max is faster than you. Scommettiamo?

2) giovani piloti della Red Bull Academy mettete il cuore in pace. Fino al 2024 la Red Bull è blindata. E’ un’alta bocciatura per Gasly che avrebbe meritato la chance di ritorno in prima squadra. Niente da fare la Red Bull è blindata.

3) un messaggio a Verstappen papà che l’altro giorno ha dato fuori di matto sul sito di Max (vedi qui). Che la smetta, altrimenti noi facciamo vincere il Checo che resterà in squadra altri due anni e mezzo. Ecco questa è un po’ improbabile ma con Jos meglio essere chiari. Le sue uscite non sono piaciute

4) comunque Perez non doma tranquillo. In Red Bull se si stufano non guardano in faccia a nessuno. Le cronache sono piene di licenziamenti della coppia Horner-Marko.