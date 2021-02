Alla scoperta di Tsunoda il baby che fa sognare il Giappone

Yuki Tsunoda ha risvegliato la voglia di Giappone per la Formula 1 e già questo è un merito. Poco prima di Natale, Stefano Domenicali, mi raccontava come l’annuncio dell’Alpha Tauri avesse risvegliato la passione giapponese per uno sport che ai tempi dellew vittorie firmate Honda di Senna & c. era altissimo. Le sale stampa degli autodromi erano piene di colleghi in arrivo dal Giappone e settimanali e mensili di Formula 1 erano diffusissimi. Oggi con Yukoda la passione sta tornando. Ma chi è il nuovo eroe giapponese?

E’ il primo pilota degli anni Duemila a partecipare a un Gp. E già questo è un bell’inizio. Yuki è infatti nato a Sagamihara l’11 maggio 2000.. “Che cosa mi motiva? Voglio soltanto battere gli altri piloti e diventare il primo giapponese a vincere una gara in Formula 1”. Si presenta così. E in effetti è strano che dopo 70 anni di corse nessun giapponese abbia mai vinto una gara quando abbiamo visto vittorie in endurance e anche in America dove Sato è entrato nel club dei plurivincuitori della Indy 500.

Ti aspettavi di arrivare in F1 dopo un solo anno in Formula 2?

“No, non proprio!! Per raggiungere la Formula 1 che era il mio obiettivo finale come pilota – non solo devi fornire risultati, hai bisogno anche di un po ‘di fortuna e questo è qualcosa che non puoi controllare. Quindi, da parte mia, Sapevo di dover sempre dare il massimo in ogni momento. Era nelle mie mani per distinguermi e impressionare i capi, chi può realizzare il tuo sogno. In ogni serie, devi sviluppare un ritmo forte molto rapidamente, quindi io si è impegnato a fare bene sin dall’inizio della mia carriera. È stato bello mostrare cosa potevo ottenere nel mio anno inaugurale in F2 e sono così felice di averlo avuto è passato alla F1 così velocemente. “

Credi di essere pronto per la F1?

“Per certi aspetti sì, perché ci sono riuscito a provare molte delle piste, e ho anche imparato molto sulla gestione degli pneumatici. In F2 impari a conoscere abbastranza bene come si lavora in un team a questo livello elevato e sono entusiasta di continuare

sviluppo all’AlphaTauri. C’è sempre altro da imparare, ma F2 è stata un’esperienza molto utile e un buon riscaldamento prima di iniziare il mio prossimo avventura in F1. “







Quale ti aspetti possa essere la differenza maggiore?

“La velocità delle auto, ovviamente, è un’enorme differenza ma anche il fatto che la stagione sia tanta più lunga. Da un punto di vista tecnico, ci sono molte differenze ed è un bel passo avanti. Ci sono molte procedure complesse, che dovrò apprendere il più rapidamente possibile possibile, e la squadra è molto più grande che lì ci sono molti più ingegneri a cui riferire. Inoltre, esso

Sarà anche necessario che io rimanga ben allenato e forte, sia fisicamente che mentalmente, per coprire 23 gare con tempi di inattività minimi: anche questo sarà un grande differenza da F2. “

Quanto sei eccitato dalla tua prima stagione in F1?

“Sono davvero entusiasta di iniziare e lo sono in particolare non vedo l’ora di correre a Suzuka, davanti ai tifosi giapponesi. L’ultima volta che ho corso a Suzuka era in Formula 4, quindi sarà una grande differenza ma sono davvero entusiasta di avere ora l’opportunità di rappresentare il mio paese in F1. Non vedo l’ora visitare molti nuovi paesi e gareggiare in diverse piste. Se dovessi scegliere uno dei circuiti che aspetto con più piacere, a parte il Giappone, dico Monaco – c’è così tanta storia lì ed è un circuito molto impegnativo. La cosa più grande per me però, sarà la possibilità di schierarmi alla partenza e gareggiare insieme ai migliori piloti del mondo. “

Perchè hai scelto il numero 22?

“Il mio numero quando correvo in kart era 11, ma in F1 quello è già stato preso da Sergio Perez. Così io ha raddoppiato fino a diventare 22, cosa che mi è piaciuta anche perché era il numero di Jenson Button, un pilota che rispetto molto – quando ha vinto il campionato del mondo di Formula 1 nel 2009. È anche un numero utilizzato dal pilota giapponese Takuma Sato”.

Quanto è stato importante il supporto della Honda?

“La Honda mi ha supportato da quando ero in Formula 4 e ha avuto un ruolo incredibilmente importante nella mia carriera. Non smetterò mai di dire grazie a loro. Cercherò di mostrare loro il mio apprezzamento attraverso la mia guida, insegurendo i migliori risultati possibili in questa stagione. Per loro è il loro ultimo anno in F1, che è un vero peccato, ma penso che sarà un buon anno con una maggior potenza del loro motore. Il mio obiettivo principale in questa stagione è fare bene, per la squadra, per me e sicuramente per Honda. “

Che cosa pensi di poter imparare da Gasly nella sua prima stagione?

“Pierre è molto veloce e ha già vinto una gara in F1. Il primo obiettivo per ogni pilota è battere il tuo compagno di squadra, ma sarà difficile da battere. Io ricordo di averlo visto in Giappone mentre correva in Super Formula ed io ero in Formula 4. Lui quasi ha ottenuto il titolo nel suo primo anno in Giappone, il che è davvero difficile, soprattutto per un pilota europeo. Lui è un talento incredibile e sono entusiasta di imparare tutto Da lui posso farlo in questa stagione, ad esempio ho già visto come sia ben integrato nel team”.

Chi è Yuki Tsunoda lontano dalla pista?

“Sono solo un normale ragazzo di 20 anni. Mi piacciono i videogiochi quando non corro, gioco con i miei amici in Giappone. Mi piacciono gli sparatutto, come Apex Legends e Call of Duty, e a volte quando sto giocando loro, immagino di sparare a qualcuno che odio … funziona beh, mi stimola! Inoltre, mi piace stare all’aperto facendo cose come il wakeboard e lo snowboard – ho trovato un posto a Milton Keynes dove puoi fare indoor snowboard. Mi piace fare attività fisicain generale. Lo sport e i videogames mi aiutano a resettare la mia mente e dopo mi sento riposato. Non mi piacciono invece troppo i videogiochi di corse perché non li trovo realistici. “

Vedi anche Tsunoda, il primo millennial della Formula1