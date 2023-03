Alonso sogna, la Ferrari trema. Max aspetta

Il primo re del venerdì del 2023 è Fernando Alonso. Nonno Fernando in versione James Bond ha messo tutti in fila con una Aston Martin che sembra esser meglio della Ferrari vista fin qui.

Quanto sia buona la Aston Martin lo racconta il tempo di Fernando, ma lo conferma soprattutto il sesto tempo di Lance Stroll che non aveva guidato la scorsa settimana per la frattura di un polso e la botta terribile all’altro dopo un volo in bici (un problema che lo costringe a cambiare impugnatura del volante in certe curve). Se appena ti siedi in macchina riesci ad andare veloce, significa che l’auto è davvero buona.

Lotterà per la pole? Sarebbe straordinario anche perchè Fernando non è un fenomeno in qualifica. E’ molto più forte in gara ed è lì che domenica possiamo aspettarci il colpo della Aston Martin. Sul passo gara però la Red Bull ha dato l’impressione di avere un margine importante su tutti gli altri con una serie di giri senza far soffrire le gomme.

Di certo la Red Bull, cambiata al 95% rispetto allo scorso anno, è l’auto che è migliorata di più rispetto allo scorso anno (in qualifica in Bahrain 2022 con Hulkenberg e Stroll era nelle ultime posizioni). “Un altro passo nella giusta direzione, l’auto ha trasmesso giuste sensazioni, ma abbiamo ancora molto da migliorare pensando alla gara”, ha detto Alonso che comincia a credere in qualcosa di interessante anche se ripete: “La strada è ancora lunga“.

Ingarbugliata la giornata Ferrari. Pessima in FP1 quando si sono fatti dei test comparativi tra due tipi di alettone posteriore e con Sainz finito in testa cosa a 20′ dalla fine. In FP2 poi Leclerc ha infilato una buona serie di giri, mentre Sainz non ha proprio trovato il passo restando lontano anche nel tempo sul giro (è solo 14°). La sensazione è che la Ferrari non abbia ancora sfruttato tutto il potenziale del motore e abbia quindi del margine per consentire a Leclerc di lottare per la pole. Lo confermerebbe il tempo di Hulkenberg con la Haas motorizzata Ferrari a 9″ da Charles, ma con un vantaggio importante nei tratti di potenza.

Se la Ferrari è ancora alla ricera di se stessa, la Mercedes pare messa ancora peggio con Hamilton e Russell decisamente attardati.

Vedremo in qualifica.

Pronostico? Verstappen Leclerc Alonso.

