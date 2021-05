Binotto alza la voce e attacca: basta esaltare solo Leclerc. Charles: una gara perfetta

Mattia Binotto alza la voce. Lo fa in diretta tv con Sky che con Carlo Vanzini aveva chiuso la telecronaca esaltando la prova di Leclerc e sottolineando che a mancare era ancora la macchina. Una considerazione confortata dai fatti, ma che Binotto non ha digerito.

“Charles ha fatto una gara perfetta, ma oggi tutto ha funzonato. La strategia, i pit stop, il fatto che in un anno si sia dimezzato il distacco dal vincitore su una pista dove l’anno scorso avevamo chiuso doppiati”. Vero. La Ferrari ha fatto il massimo che potesse fare oggi: battere le McLaren e una Red Bull. “Sappiamo di non poter ancora competere con Mercedes e Red Bull. Non lo scopriamo ora”.

A far girare le scatole a Binotto è stata la frase con cui Carlo Vanzini ha chiuso la telecronaca, esaltando Leclerc e sottolineando il fatto che la Ferrari gli deve dare una macchina per giocarsela con Verstappen e Hamilton. Cronaca. Ma in un giorno in cui si è vista la miglior Ferrari della stagione, Binotto e i suoi uomini se la sono presa (un po’ troppo’), arrivando ad aggiungere: “Mi spiace sentir dire anche da parte tua grande Charles peccato per la macchina… Bravo Charles, ma bravi anche noi che lo abbiamo bloccato per cinque anni”.

Alla fine tutto è finito con un abbraccio a distanza. Meno male. Perchè in fin dei conti si stava solo facendo della cronaca.

“Onestamente oggi abbiamo fatto una gara perfetta. – ha aggiunto Leclerc a Sky – Non ci sono stati errori, la strategia era buona, gestione anche. Al via c’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Saremo quarti e basta’. Ma poi ho trovato uno spiraglio all’esterno di Bottas e ho provato a superarlo. E’ andata bene. Dopo lo stint sulle Soft è stato molto competitivo. Con le Medie anche, e poi avremmo potuto avere un passo migliore. Anche perché ho provato a gestire molto le gomme mentre c’era Perez in recupero su di me. Abbiamo fatto una bella gara. Ho sperato nel podio…”.

“Abbiamo fatto davvero una bella gara, soprattutto sulla gestione della gomma. Sto lavorando veramente tanto su quell’aspetto, ma tanto. Nel 2019 era il mio punto debole: ho fatto tante pole e poche vittorie. E quella era colpa mia. Ho lavorato tanto e nel 2020 ho fatto meglio, ma quest’anno ho fatto un altro passo avanti. Io continuo a lavorarci, ma sono migliorato molto”.

“Nel terzo settore qui ero sorprendentemente forte. Negli anni passati non eravamo forti nel terzo settore. Sebbene quest’anno non siano ancora arrivati podi, siamo messi molto meglio rispetto al 2020, siamo più competitivi. Il feeling con la macchina è buono, c’è motivazione nel team. Questo quarto posto ce lo siamo meritati, non è stato un colpo di fortuna o altro. L’anno scorso abbiamo fatto podi, ma sono stati più fortuna che altro”.

“Per MonteCarlo vediamo, siamo forti nelle curve lente ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Credo che quando Mercedes e Red Bull metteranno l’assetto per Monaco, saranno ancora davanti a tutti, il riferimento”.