Binotto dà il benvenuto a Todt in Ferrari: “Un onore lavorare con lui. Ho tanto da imparare”. Pro e contro…

ma Todt farebbe bene alla Ferrari?

Scordiamoci il Todt vecchia maniera, quello che comandava come Napoleone, lavorava 20 ore al giorno e non lasciava volare neppure un moscerino, non una mosca.

Il nuovo Toidt avrebbe un ruolo diverso. Una consulenza operativa. Vicepresidente o presidente onorario. Un ruolo che non richiederebbe la sua presenza a Maranello e gli consentirebbe di continuare a fare anche il delegato Ino per la sicurezza stradale, ruolo che gli piace molto e lo gratifica.

Todt non ha più la voglia e l’età per tornare a fare quello che faceva un tempo. Il suo apporto potrebbe essere importante per i rapporti con Liberty e la nuova Federaione. Non sarebbe semplice per Domenicali ritrovarsi a discutere con chi era stato suo capo…. Binotto ne troverebbe giovamento. Gli verrebbe alleggerito l’impegno politico. E’ invece difficile pensare a un rapporto alla Lauda con delega ai rapporti con i piloti. Todt si troverebbe a lavorare con un pilota gestito da suo figlio. Insomma sarebbe un po’ un pasticcio.

Va insomma capito quanto tempo vuole dedicare Todt alla Ferrari e quanto chiede in cambio (una quota azionaria pare). Non sarà semplice, ma uno così è meglio averlo in squadra. Sempre.