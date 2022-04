Binotto: questa Ferrari è tanta roba davvero

Mattia Binotto ha spedito sul podio Fabio Bellosi, il capo meccanico. Un riconoscimento per il lavoro incredibile del lavoro dei box. Per il lavoro di un gruppo che ha riportato la Ferrari davanti a tutti dopo anni di tormento e lacrime.

“Siamo felici, contenti – ha detto Binotto – questo inizio di stagione è stato straordinario, siamo stati competitivi su ogni tipo di pista. Ma non guardo agli altri. Concentriamoci su noi stessi a ogni gara. Per vincere quest’anno, e lo dico dall’inizio, tutto deve essere perfetto”

“Carlos ha avuto qualche circostanza negativa che non lo ha aiutato. sabato si è innervosito per la bandiera rossa che gli ha tolto il tempo, poi ha sbagliato perchè altrimenti sarebbe stato tra i prumi quattro. In gara poi ha avuto un problema al volante, ha perso posizioni in partenza e poi forse si è innervosito. Sono convinto che già alla prossima gara torenerà più forte e darà del filo da torcere a Charlesa”

“Siamo felici non potrebbe essere altrimenti. Ma siamo solo all’inizio. E comunque è tanta roba”

“Il merito è di un gruppo, non di una singola persona tutti abbiamo lavorato per alzare l’asticella. Non vediamo l’ora di arrivarre a Imola davanti ai nostrti tifosi in questa forma”

“L’affidabilità èsempre fondamentale, ma non è mai garantita. Oggi si fa festa e godiamocela, ma non possiamo essere certi che sarà semptre così….”