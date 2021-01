Buon compleanno Gilles… sarebbero 71..

Se Gilles Villeneuve non fosse diventato una stella l’8 maggio 1982, oggi compirebbe 71 anni… Che cosa farebbe Gilles a 71 anni?

Suonerebbe la tromba ma non spegnerebbe le candeline sulla torta.

Magari farebbe il nonno e porterebbe i nipotini a correre sui kart.

Potrebbe anche lanciare una sfida a Jacques: sulle motoslitte, sui kart, sugli sci…

Sarebbe bello vedere padre e figlio insieme. Sarebbero tutti e due campioni del mondo… eh sì dai perché Gilless quell’anno il Mondiale o avrebbe vinto davvero… anche se per un grande amico come l’ingegner Forghieri era troppo “puro” per diventare campione…

Ma che cosa avrebbe fatto Gilles in questi anni? Avrebbe fondato una sua scuderia. Io me lo immagino così… Avrebbe incanalato la sua passione per far correre gli altri…

