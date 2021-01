Brivio ufficiale in Alpine. De Meo: “Conosce il sapore della pista”

Adesso è ufficiale. Davide Brivio joins Alpine F1 Team, come recita il comunicato ufficiale. Perchè il manager italiano, anzi brianzolo, sia stato scelto per dirigere il team di Formula 1 pur provedendo dalla MotoGp, lo ha spiegato Luca De Meo al Corsera.

«L’Italia è un bacino di eccellenze, ingegneri, meccanici, gure professionali che hanno la Formula 1 nel loro Dna — esordisce così Luca de Meo, ceo del gruppo Renault — per questo ho scelto un italiano, Davide Brivio, come Racing director, il capo della nostra squadra corse».

«Brivio è il campione del mondo uscente della Moto Gp, su Suzuki, sulle due ruote. Ma non conta se da questa parte le ruote sono quattro. È un eccellente professionista, conosce il sapore di una pista, l’importanza di avere un team aatato, adando a ognuno un preciso ruolo, sa organizzare in maniera il lavoro».



«Fare meglio di quella passata, ossia conquistare più podi. La vera sda arriverà per noi dopo il 2022 con il cambio del regolamento. La Formula 1 per Renault è la storia dell’Alpine, è al centro della nostra attività, da 43 anni partecipiamo al grande circo, le auto di serie vengono prodotte nella fabbrica di Dieppe, l’esempio della migliore manifattura industriale francese, quella da corsa tra Viry, in Francia ed Enstone, in Inghilterra. Alpine per noi signica sport, competizione, l’applicazione dell’eccellenza tecnologica di Renault, su strada ne vogliamo fare un brand solo a zero emissioni, ma sempre sportivo. Mi piace cercare l’anima di un marchio nelle radici della sua storia per proiettarlo nel futuro. E Alpine di storia ne ha tanta e di futuro anche».

