Casa Ferrari: anche Domenicali era per la stabilità

“La logica della continuità e’ più efficace nell’immediato”. Parola di Stefano Domenicali, ceo di Liberty Media, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Domenicali non entra in merito non vuole mettere naso in quella che per anni era casa sua. E così dice che scelte come quella di cambiare Binotto può portare benefici ma poi dice anche il contrario.

Nelle sue dichiarazioni però sottolinea come adesso per la Ferrari diventi importante trovare un nuovo equilibrio e ammette che il rischio di metterci del tempo esiste.

Insomma dice quello che su questo blog sostengo da tempo: la stabilità in F1 e’ vincente. Lo dimostrano Red Bull, Mercedese e la Ferrari di un tempo. La Ferrari andava rinforzata non rivoluzionata.

Ma ecco le frasi di Domenicali alla Gazzetta:

“Visto il ruolo che ricopro non credo sia corretto giudicare le decisioni prese dal Cavallino, ma scelte così possono anche portare benefici. Non ho elementi per poter dire cose diverse. Conosco bene la Ferrari e anche Mattia Binotto, cui faccio un grande in bocca al lupo per il futuro dopo 28 anni trascorsi a Maranello. Ha le qualità per riprendere la sua carriera ad alto livello”

“Ora la Ferrari deve trovare un nuovo equilibrio con una nuova guida che dovrà rapportarsi alla struttura e ai piloti. La logica della continuità è più efficace nell’immediato, dunque c’è il rischio che serva un po’ di tempo per ripartire. Ma è una riflessione che i vertici Ferrari avranno fatto quando hanno preso la decisione”.