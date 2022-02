Ecco l’Alpine di Alonso: sarà tutta rosa nelle prime due gare

“Quella del 2021 è stata una grande stagione, io sono tornato sul podio ed Esteban ha vinto una gara, abbiamo continuato lo sviluppo sulla base del 2020 della Renault. Abbiamo fatto molti progressi, il team è molto più forte rispetto a 12 mesi fa e siamo pronti alla sfida. Spero che le nuove regole abbiano un forte impatto e siano decisive, sono tornato apposta. Credo che il team abbia fatto un gran lavoro anche in questo inverno, siamo molto motivato”, ha detto Fernando Alonso che sogna un ennesimo colpo di teatro,

Colori a parte la nuova Alpine ha alcune soluzioni interessanti, ha anche quelle branchie per fa respirare il motore sulla linea di quelle già viste sulla Ferrari, ma per il resto non ha nulla della monoposto di Maranello. Sembra molto compatta, con il passo davvero corto.

“È molto bello essere qui, non vedo l’ora di iniziare la stagione la squadra nel 2021 ha fatto un bel lavoro. La base di partenza della vettura non era perfetta, ma siamo finiti quinti grazie al lavoro di tutti. La squadra, i piloti, tutti. Sappiamo che il viaggio è ancora lungo. Abbiamo fatto un grande lavoro a livello di struttura organizzativa. Mi è piaciuto molto lo spirito di squadra. Per me l’immagine dell’anno è stato Alonso che abbracciava Ocon dopo la vittoria in Ungheria. Quello è stato il simbolo della grande unione che ci lega”., ha invece detto Luca De Meo, il ceo di Renault.

“Abbiamo un piano chiaro e una visione in atto e abbiamo preso alcune delle migliori persone del settore per aiutarci ad andare avanti e realizzare le nostre ambizioni. La nostra squadra ora è più forte e, speriamo, a prova di futuro. La nostra formazione di piloti è la ricetta perfetta per contribuire a fornire i risultati che vogliamo raggiungere in pista. Nel 2022,vogliamo mostrare un progresso costante con sviluppi completi in tutte le aree per assicurarci di essere contendenti per il titolo in futuro. Stiamo andando nella giusta direzione e vogliamo continuare la nostra scalata verso la vetta”.