La Formula 1 2022 accende i motori: che Ferrari vedremo? Tranquilli. Non capiremo nulla…

This is what family looks like 🥰#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/dKOvxBEGKl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 22, 2022

La Ferrari ha coperto i 100 chilometri del filming day sulla pista di Barcellona dove da domani comincerà ufficialmente la stagione 2022 della Formula 1. Ma mettetevi il cuore in pace. Non capiremo nulla.

Le prove non avranno copertura mediatica, il canale ufficiale della Formula 1 non trasmetterà i tempi live. Andranno in pista tutti, ma nessuno cercherà il tempo. Mai come quest’anno con auto completamente nuove e rivoluzionarie sarà essenziale mettere a punto le monoposto e verificare la correlazione con i dati raccolti in galleria e al simulatore. Un lavoro ben fatto in questi giorni potrebbe dare un grande vantaggio durante la stagione.

Quasi tutte le scuderie hanno ormai deciso di dividere la giornata tra i due piloti (Mercedes comincia con Russell e prosegue con Hamilton) in modo da poter dare a entrambi l’opportunità di macinare chilometri. Girare tanto sarà importante, in questo momento anche più della ricerca del tempo. Red Bull ha invece deciso di dare tutta la giornata a Verstappen oggi e a Perez domani e di divedere il venerdi.