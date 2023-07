Elkann: “La miglior Ferrari dell’anno. Una squadra che va in’unica direzione”

Finalmente. Dopo una veloce e silenziosa apparizione a Montecarlo, in Austria si è rivisto il presidente Elkann.

“Oggi è stata la più bella gara della stagione, siamo tutti molto felici. È stato bello vedere la Ferrari battagliare qui in Austria contro la Red Bull, su un circuito divertente e impegnativo“, ha dichiarato Elkann ai microfoni di Sky Sport F1.

“È positivo vedere un progresso della macchina e far vedere le qualità di Leclerc e Sainz. L’umore dei piloti è buono, sono partiti 2° e 3° e in questa gara sono stati anche davanti. Abbiamo anche visto come Sainz si sia dato da fare per tenere Perez dietro, tutto questo è incoraggiante ed è importante vedere la Ferrari che progredisce e va avanti un passo alla volta, perché è così che si riesce a migliorare“.

“Non bisogna mai essere demoralizzati, chi fa bene stimola gli altri a far meglio, e questo è sempre stato lo spirito che la Ferrari ha avuto e che continua ad avere. È positivo vedere il nostro progresso, puntiamo a ogni gara per migliorare, ed è importante aver visto qui in Austria una Ferrari che in tutte le sue componenti abbia rispettato quello che ci auspicavamo, con tutti i cambi che abbiamo avuto per avere una squadra che va in un’unica direzione“. Con chi ce l’aveva? Con Binotto, ovviamente, il grande colpevole secondo lui.