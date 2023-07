Pagelline: nel solito giorno di Max gloria anche per le Ferrari

10 a Max Verstappen. Sta diventando noioso. Ma vedere come ha respinto l’attacco di Perez sabato e di Leclerc domenica, e di come si sia andato a prendere il punticino del giro veloce, gli attribuisce una volta di più l’etichetta di “Cannibale”. Non molla nulla.

9 a Carlos Sainz. Sul podio (vero) ci è finito Charles. Lui si è accontetato di quello sprint. Ma in gara è stato davvero super con tre super soropassi (Norris, Hamilton e Perez) e poi una grandissima difesa su Perez che ha regalato tranquillità al suo compagno. Frustrante sentirsi dire di non attaccare Charles all’inizio. Ma giusto così.

8 a Charles Leclerc. Sabato è rimasto in albergo, ma domenica si è rifatto. In partenza ci ha pure provato due volte. Una bella gara dopo una bella qualifica venerdì. Ma soprattutto è stato bello rivederelo sorridere con la coppa in mano.

7 a Lando Norris, premiato dalle assurde penalizzazioni post gara, sale al quarto posto, ma non influisce sulla sua gara con la nuova McLaren. Forse da qui in poi comincia una nuova stagione per Lando che si era un po’ intristito.

6 a Sergio Perez. Una bella rimonta in gara non cancella gli errori del venerdì in qualifica. E poi se nella Sprint ti prendi più di 20 secondi in 24 giri qualche domanda te la devi fare.

5 a Lewis Hamilton. La sua Mercedes sarà anche stata inguidabile, ma ha superato troppo spesso i limiti. Da un sette volte campione ci si attende altro.

4 a Fernando Alonso. Non un bel weekend. Non è mai stato in palla finendo pure dietro a Stroll in qualifica anche se solo 18 millesimi. Non è da lui.

3 a Valtteri Bottas (e all’Alfa). Non una bella idea montare gomme da asciutto sotto l’acqua al via della sprint. Bizzarro, ad essere gentili.

0 alla Fia. I track limits sono stati un’assurdità con tanto di penalità post gara. Troppe 83 infrazioni. Se i migliori piloti del mondo infrangono così tanto i limiti il problema forse sono i limiti (anche se poi in gara c’è che è sempre stato attento a non superarli con Charles e Max che li ha superati solo per andare ai box nell’ultimo cambio gomme).