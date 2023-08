Ferrari conti record, ma consegnate 63 auto in meno del 2022. Ibride al 43%

Se i numeri della Ferrari in Formula 1 fossero come quelli del suo bilancio non si correrebbe il rischio di annoiarsi correndo dietro a Verstappen. Benedetto Vigna ha presentato una semestrale record per la casa del Cavallino. Calano le vendite (- 63 unità), ma crescono i ricavi (+ 14,1%).

Sintetizzabile in queste voci

Ricavi netti pari a Euro 1.474 milioni, in aumento del 14,1% rispetto all’anno precedente, con consegne totali pari a 3.392 unità, sostanzialmente invariate rispetto al secondo trimestre 2022 e in linea con i piani per l’anno

Adjusted EBITDA pari a Euro 589 milioni, in crescita del 31,9% rispetto all’anno precedente

Adjusted EBIT pari a Euro 437 milioni, in aumento del 35,4% rispetto all’anno precedente

Margine dell’Adjusted EBITDA pari al 40,0% e margine dell’Adjusted EBIT pari al 29,7% nel trimestre

Utile netto adjusted(1) pari a Euro 334 milioni e utile diluito per azione adjusted(1) pari a Euro 1,83

Generazione di free cash flow industriale(1) pari a Euro 138 milioni.

“Il secondo trimestre si è chiuso con dei risultati finanziari eccezionali, contraddistinti da elevata marginalità. Le consegne nel periodo riflettono un ricco mix prodotti, mentre continuiamo a gestire un portafoglio ordini molto forte in tutte le aree geografiche. La decisione di rivedere al rialzo la guidance è stata sostenuta in particolare da un contributo delle personalizzazioni sorprendente”, ha commentato l’Amministratore Delegato Benedetto Vigna. “L’innovazione è al centro di Ferrari e continua a trainare la nostra crescita e risultati, come l’indimenticabile vittoria a Le Mans “.

Le vetture consegnate nel secondo trimestre 2023 sono state pari a 3.392 unità, in calo di 63 unità

rispetto all’anno precedente. Il livello delle consegne riflette i programmi di allocazione di volumi, aree

geografiche e mix per trimestre, a fronte di un portafoglio ordini molto solido. Di conseguenza, la

regione EMEA ha registrato un aumento del 17,3%, le Americhe hanno subito una flessione del 17,5%,

la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan sono rimaste pressoché in linea con l’anno precedente e la

regione Resto dell’APAC è diminuita del 15,6%.

Le consegne sono state trainate dalla 296 GTB, dalla Roma e dalla Portofino M, mentre la 296 GTS e la

812 Competizione A erano in fase di avvio progressivo. Nel corso del trimestre sono iniziate le prime

consegne della Purosangue e le allocazioni della Daytona SP3 sono proseguite come da piani.

Nella gamma prodotti del trimestre sono compresi nove modelli con motore a combustione interna

(ICE) e quattro modelli a motorizzazione ibrida. Le consegne di questi ultimi hanno raggiunto il 43,0%

del totale, e sono raddoppiate rispetto all’anno precedente.