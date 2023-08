Letture per l’estate: non solo Ferrari, anche Rachele la cura dell’auto

Qualche consiglio di lettura per l’estate. Libri da ombrellone, ma anche da tavolino, da regalare all’amico che vi ospita.

Ferrari presunto colpevole

Cominciamo con un amico, anche se ancora aspetto la copia autografata… Luca Dal Monte è tornato in libreria con il suo Ferrari Presunto Colpevole (Cairo editore). E’ un documentatissimo racconto dell’inchiesta che, dopo la morte di De Portago alla Mille Miglia del 1957 portò sul banco del imputati Enzo Ferrari. Luca ha consultato (e riportato nel libro) una serie di documenti che erano rimasti nascosti in archivio. La storia è nota: il12 maggio 1957, alla ventiquattresima edizione della Mille Miglia la Ferrari, guidata dal marchese spagnolo Alfonso De Portago, esce rovinosamente di strada uccidendo nove spettatori (tra cui cinque bambini). Con loro perdono la vita anche De Portago e il suo navigatore, l’americano Edmund Nelson. La gara non viene sospesa. Ma scoppiano delle polemiche colossali che porteranno all’abolizione di quella che era la corsa degli italiani. Si cerca un colpevole, anche se è chiaro che non si possa indicarne uno. Sul banco degli imputati finisce così Enzo Ferrari. Luca racconta l’inchiesta che finisce con l’incriminazione per omicidio colposo plurimo. Enzo Ferrari rischia fino a 10 anni di carcere… Un legal thriller costruito su una storia vera, raccontata come Luca sa fare.

Ps. sono di parte visto che spesso con Luca abbiamo formato dei libri insieme.

Ferrari nel cuore della Formula 1

Questo non è un libro da portare in spiaggia, ma da regalare all’amico che vi ospita. Un bel volume illustrato di grande formato impreziosito dalle fotografie di Ercole Colombo e Reiner Schlegelmilch, due fuoriclasse dell’obbiettivo, due professionisti che hanno seguito da vicino il Mondiale per tantissimi anni e ancora non hanno smesso di scattare.

Il libro è firmato da James Allen, autorevole autore inglese da sempre immerso nella formula 1 ma ripoprta anche gli interventi di Piero Ferrari, Luca di Montezemolo, Mauro Foprghieri, Jean Todt, Stefano Domenicali e Leo Turrini. E’ un viaggio di oltre 300 pagine nella storia della Scuderia. Lo fate attraverso immagine davvero uniche e testimonianze di chi in un ruolo o nell’altro la Scuderia l’ha creata o vissuta da vicino.

Correre per un respiro

Qursto è un libro che più di corse parla della storia di una ragazza con la passione per i rally che non si è fermata nedppure di fronte alla malattia che la tormenta: la fibrosi cistica. Tanto che le royalties incassate dalla vendida del librfo (pubblicato da Baldini + Castoldi) saranno interamente devolute alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. La passione di Rachele per i motori nasce da bambina, contagiata da papà che era pilota a sua volta. Rachele che oggi ha 29 anni, comincia con le gare di velocità in pista, poi si innamora rally. Grazie alla sua attività a quattro ruote è diventata un’ambasciatrice della ricerca sulla fibrosi cistica, con il motto “facciamo correre la ricerca più veloce della malattia”.

“Per tanti anni sono rimasta nascosta, trovavo difficile parlare apertamente ed ero piccola. Poi tutto è cambiato dopo aver partecipato a una campagna per la donazione del 5 per mille della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica dopo di allora, tutte le volte che in occasione di una gara mi intervistavano, e capitava spesso visto che le donne pilota erano pochissime, oltre a parlare delle corse parlavo anche della mia malattia”. Il libro racconta con sensibilità e tenerezza la sua storia, la sua battaglia, le sue corse.

Car Care di Marcello Mereu

Se amate la vostra auto più di voi stessi questo è il libro che fa per voi. Ma va bene anche se solo amate un pochettino la vostra auto e avete voglia di prendervene cura. Come dice il sottotilo del volumetto pubblicato da Giorgio Nada Editore si tratta di un Manuale per la cura dell’auto, un lavoro in cui confluiscono le nozioni base del car care, descritte dalla professionalità ed esperienza di un esperto. Certo dovete amare le auto e il lavoro manuale per apprezzarlo davvero. Prima di tutto dovete tenere bene a mente un concetto: il vero miracolo lo possiamo fare noi con iol nostro lavoro e le nostre mani. Non ci sono prodotti che da soli possano prendere il nostro posto. da non perdere il “bagnetto dell’auto” per capire. In ogni capitolo vi racconta che prodotti usare e come sfruttarli al meglio delle loro potenzialità

Mereu è il conduttore delle trasmissione CAR DETAILING in onda su Motor Trend (Discovery, Italia)

Serie tv

Se invece non avete voglia di leggere un libro (peggio per voi) ecco qualche serie tv da non perdere:

La storia della Lancia su sky

o quella di Lamborghini su Prime