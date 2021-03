Ferrari in pista: prima Leclerc poi Sainz. Da domani test in diretta su Sky

Charles Leclerc è stato il primo a portare in pista la SF21 per il filming day (non più di 100 chilometri) previsto in Bahrain. Domani si comincia a fare sul serio con tutte le scuderie in pista. Per la Ferrari comincerà Leclerc e poi nel pomeriggio toccherà a Sainz. Sono gli unici test in calendario prima del via del mondiale in calendario il 28 marzo.

È stato Charles Leclerc a portare per primo la nuova monoposto in pista in Bahrain. Seguito da telecamere ed elicottero, ha completato i 18 giri consentiti dai regolamenti. (attrezzato per le riprese televisive) che ha sorvolato la pista fino al tardo pomeriggio. Nel pomeriggio è poi salito sulla SF21 Carlos Sainz, che ha effettuato pochi giri completando il lavoro del filming day.

Da domani a domenica 14 marzo si riaccenderanno i motori anche su Sky. E’ infatti in arrivo su Sky Sport F1 (canale 207) una tre giorni in diretta integrale: da venerdì a domenica, ogni giorno due blocchi di 4 ore live, dalle 7.55 alle 12 (anche in live streaming sul sito Skysport.it e sull’account ufficiale FB) e dalle 12.55 alle 17.

Alle 18.45 – sul Sky Sport -in onda “Speciale test” con Federica Masolin (anche alle 20.45 su Sky Sport F1).

