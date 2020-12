Formula1 le domande dell’anno che verrà… tra Hamilton, Ferrari, Lercler e Verstappen…

Che cosa aspettarci dall’anno che verrà? Senza il pendolino dell’indimenticabile Maurizio Mosca o le sfere di cristallo di altri maghi televisivi, provo a farmi qualche domanda sul 2021 del motori. Intanto buon anno a chi ha avuto il buon cuore di seguirmi in quest’anno maledetto per colpa del virus.

La domanda di fine 2020 e inizio 2021 è: ma perché Hamilton non ha ancora rinnovato il contratto?

Probabilmente se lo stanno chiedendo anche in Mercedes perché l’accordo economico sarebbe già stato raggiunto da tempo… Non credo ci sia un motivo, ma Hamilton sta un po’ giocando con la pazienza dei dirigenti di Stoccarda che però non hanno alternative…

Sarà ancora un anno Mercedes?

Non vedo come possa non esserlo, causa congelamento dei regolamenti. Qualcosa può cambiare, ma non abbastanza per aspettarci rivoluzioni. Mercedes da battere, Red Bull a inseguire e Ferrari….

Che Ferrari vedremo?

Una Ferrari che giocherà in difesa… parte con l’obbiettivo di arrivare almeno terza nel Mondiale… il minimo per non ribaltare tutto e tutti. Il motore nuovo dovrebbe regalare parecchi cavalli, ma il gap è così grande che spegne i sogni ancora prima di partire

Chi sarà il rivale di Hamilton?

Solo Max potrebbe diventarlo se la Honda manterrà le promesse di chiudere l’avventura non un vero motorone… Sarà interessante vedere l’apporto di Perez rispetto ad Albon, sia come punti che come consigli per far crescere la Red Bull.

In casa Ferrari ci sarà aria tranquilla tra i due piloti?

Saranno amici fino alla prima incomprensione in pista… Sainz potrebbe essere un compagno meno accomodante del previsto perché non si accontenterà di fare la comparsa. E’ veloce, concreto e starà più vicino a Charles di quanto non sia stato Vettel

Charles perderà la pazienza se la Ferrari non sarà all’altezza?

Non ha alternative, sa che un giorno la Ferrari tornerà a vincere e lui vuole esserci. Sta vivendo ancora nella favola pur avendo incontrato sulla sua strada più streghe del previsto. Si sta godendo lo status di pilota Ferrari tra ingaggio, popolarità, sponsor. Per ora si fida di quello che gli racconta Binotto.

E Binotto resterà al suo posto?

Ha la fiducia della presidenza ma sa bene che senza risultati sarà il primo a saltare. Lui da parte sua ha fiducia nei suoi uomini e per il bene della Ferrari c’è da augurarsi che abbia ragione. La sensazione è che senza rinforzi tutta la sua buona volontà non basterà

E Vettel che anno vivrà?

Migliore dell’ultimo di sicuro. Per Seb è l’anno della verità per capire se ha un senso prolungare la carriera. Seb ama le corse, ma non so se accetterebbe delle stagioni in retrovia come sta facendo ad esempio Kimi. Il confronto con Stroll, figlio del padrone, è stimolante ma anche determiante: Seb non può permettersi di stargli dietro.

Sarà l’ultimo anno di Raikkonen?

Kimi è imprevedibile. Non pensavo sarebbe andato avanti con un’Alfa Sauber come questa. Evidentemente correre gli piace anvora e pur di continuare acetta di sottoporsi alla tortura delle interviste… Nel 2020 ci ha regalato un primo giro da sogno, un paio di gare intelligenti. Ma chi ha amato Kimi, quello vero, non può accontenarsi.

Che dobbiamo aspettarci da Stefano Domenicali?

Molto perchè è un uomo intelligente che conosce e ama la Formula 1. Se lo lasceranno libero di agire regalerà alla F1 un grande futuro e magari attirerà anche nuovi costruttori. Non resta che augurargli buon lavoro.

