Gresini ora riposa in pace. La sua ultima lezione

Purtroppo questa volta non arriveranno smentite: Fausto Gresini se ne è andato per davvero, portato via dal Covid dopo aver appena compiuto i 60 anni. Ora potrà riposare in pace. E noi essere un po’ più tristi.

Questo il comunicato dl team: “The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto“

Quella notizia data e smentita ci ha trasmesso una lezione: mai dare la notizia della morte di una persona senza il consenso dei suoi cari. Mai.

