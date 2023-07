Il mito di Goodwood in mostra a Milano

Goodwood è un nome mitico per gli appassionati di motori. Da anni nella tenuta di Lord March nel West Sussex si tengono due appuntamenti imperdibili: il Goodwood Festival of Speed e il Goodwood Revival.

Oggi Goodwood arriva a Muilano: fino al 31 ottobre 2023, lo spazio espositivo dell’Università Bocconi a Milano, dedicato alla fotografia d’arte, ospita infatti una selezione di opere di Uli Weber (Ulm, Germania), dal titolo Goodwood Revival.

L’esposizione, promossa da MIA Photo Fair, la più importante fiera italiana dedicata alla fotografia in Italia, organizzata da Fiere di Parma, presenta velocità, energia, tensione cinetica, performance e sguardi: questi gli ingredienti delle 10 opere che l’artista ha scelto per vestire gli spazi espositivi di Via Sarfatti 25.

Una preview che porterà l’artista in tour, prima allo storico salone di Automotoretrò, nel febbraio 2024 e dopo, dal 2 a 10 marzo durante l’edizione primaverile di Mercanteinfiera a Parma.

Weber ha voluto raccontare il fascino del motor racing, il prestigio di quei tempi che rinnovano sempre emozione, suspence, audacia e lotta col crono, con un pizzico di nostalgia per un’era di sofisticata eleganza.

Uli Weber, 2014, 1926 Bugatti Type 35B, 1925 Bugatti Type 25B and 1927 Bugatti Type 35C Uli Weber, 2014, 1958 Lister-Jaguar ‘Knobbly’,

Le fotografie di Goodwood Revival in esposizione sono tratte dal libro di Uli Weber edito da Skira, la cui prefazione e’ scritta dal Duca di Richmond, l’ideatore stesso del festival e proprietario della tenuta dove ha sede il leggendario circuito, che lo ha definito “una festa per gli occhi, un libro che è diventato parte della lunga storia delle corse a Goodwood”. “Il suo occhio per il dettaglio – racconta il Duca – la capacità di catturare lo speciale momento del drama ha riportato in vita il Revival come nessun altro era stato in grado di fare prima”.

Chi è Uli Weber.

Uli Weber, fotografo di fama internazionale nasce in Germania. Dopo aver studiato fotografia a Roma si trasferisce a Londra. È noto soprattutto per il suo lavoro nel campo della moda, della pubblicità e della ritrattistica. Le sue foto sono celebrate nel mondo del Fine Art e sono state esposte in alcuni musei come il Victoria and Albert Museum di Londra, la National Gallery of Victoria a Melbourne in Australia, in spazi prestigiosi londinesi come la Christie’s Auction House, la Saatchi Gallery e la Maison Assouline e nelle ultime mostre personali nel 2022 al Museo Riso di Palermo e al Castello di Lubiana in Slovenia.