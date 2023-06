Il ritorno della Topolino vestita alla marinara

L’idea è bella. Vestire alla marinara la Citroën Ami, darle quell’aria giovane, un po’ chic, chiamarla Topolino per riportare in vita un’icona di casa Fiat.

In fotografia è bella, dal vivo lo è ancora di più. Incontrata per caso mentre si metteva in posa tra Santa Margherita Ligure nei giardini dell’hotel Continental e al Porto e poi a Paraggi la nuova Topolino è sembrata davvero una bella trovata. Certo molto dipenderà dal prezzo. La Ami è un quadiciclo con un ottimo prezzo. Visti i luoghi scelto per lanciarla difficile che Topolino possa costare come la piccolissima della Citroën.

Si tratta di un quadriciclo completamente elettrico con un nome ben conosciuto. Topolino era stata l’auto che aveva aperto la via della mobilità urbana, un’auto iconica che aveva rivoluzionato il concetto stesso di auto. Prodotta da FIAT dal 1936 al 1955, la Fiat 500, comunemente nota come “Topolino”, aveva inventato l’idea di mobilità per le persone.

“La nuova Topolino – raccontano da Torino – incarna perfettamente la dolce vita e lo spirito italiano di Fiat. La Topolino porta nelle strade cittadine una nuova concezione della dolce vita, fatta di gioia, ottimismo e divertimento e ispira immediatamente un sorriso”.

A chi si rivolge? “Il nuovo quadriciclo è un nuovo oggetto di mobilità elettrica pensato per un vasto pubblico, compresi i clienti più giovani, le famiglie e gli amanti della città”, la risposta.

Fiat non ha ancora diffuso i dettagli, il prezzo, l’arrivo sul mercato della Topolino: la derivazione dalla Citroën Ami però ci dà delle indicazioni: una lunghezza attorno ai 2,4 metri e una larghezza di 1,4, con un motore elettrico singolo da 6 kW/8 CV, alimentato da una batteria da 5,5 kWh di capacità. Autonomia di una settantina di km e una velocità massima limitata a 45 km/h.

“Topolino è più di un device di mobilità – raccontano sempre dalla Fiat – . Grazie al suo design affascinante e adatto a tutte le generazioni, punta a far innamorare nuovamente i giovani delle auto. Inoltre, la nuova FIAT Topolino svolgerà un ruolo socialmente attivo nella promozione della mobilità elettrica nelle città e un ruolo speciale nella creazione di una soluzione di mobilità personale per l’intera famiglia”.

Il claim FIAT di “It’s only green when it’s green for all” dovrà essere confermato dal prezzo: per essere davvero per tutti deve costare meno di 10 mila euro, anche se appare scontato costerà più della madre (o sorella) francese.