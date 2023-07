In Belgio torna la Sprint. Istruzioni per l’uso di Spa

Ultimo appuntamento per la Formula 1 prima dell sosta estiva (si riparte il 27 agosto). Eccoci a Spa sulla pista più lunga del campionato (7.004 metri a giro) dove è in programma anche una gara sprint.

Il circuito è stato realizzato nel 1921 e misurava 14,9 chilometri. La lunghezza attuale è invece circa la metà. I 7.004 chilometri del tracciato vengono percorsi dalle monoposto di Formula 1 soltanto 44 volte in un Gran Premio.

Spa-Francorchamps è uno dei tracciati preferiti dal campione del mondo in carica ma ha un posto nel cuore anche di Charles Leclerc che ha vinto la sua prima gara in Formula 1 con Ferrari proprio in Belgio nel 2019. La squadra italiana è quella che ha ottenuto più vittorie (14) dal 1950 mentre Michael Schumacher è il pilota con più primi posti (6).

Secondo i tecnici Brembo, il Circuit de Spa-Francorchamps rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4.

La pista belga è considerata la pista più completa della Formula 1 perché in poco più di 7 km si trovano curve e rettilinei che presentano diverse particolarità. Uno dei suoi tratti caratteristici è la presenza di tre frenate nelle quali il pilota preme il pedale del freno per almeno 2 secondi e 7 decimi, un tris che non presenta nessun altro tracciato in calendario. ​

Pur essendo la pista più lunga del Mondiale, i freni al Circuit de Spa-Francorchamps vengono usati appena 8 volte al giro e soltanto in una nelle ultime 5 curve. Ogni giro l’impianto frenante è in funzione per 14 secondi e mezzo, equivalenti al 14 per cento della durata complessiva della gara.

Ciò nonostante per 3 curve consecutive, dalla 7 alla 9, i piloti devono far ricorso ai freni, anche se in 2 di queste l’impiego è inferiore al mezzo secondo. Notevoli sono invece i singoli carichi sul pedale del freno, in 7 curve superiori ai 110 kg. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale inferiore alle 42 tonnellate, uno dei dati più bassi del Mondiale, insieme a Silverstone.

Delle 8 frenate del GP Belgio 4 sono considerate impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà e la restante è light.

La frenata più impegnativa è alla prima curva: le monoposto vi arrivano a 286 km/h e scendono a 73 km/h in 128 metri.

I piloti di Formula 1 devono frenare per 3,14 secondi applicando una forza di 133 kg sul pedale del freno ed affrontare una decelerazione di 4,2 g.

Come avvenuto nel 2022, al Gran Premio del Belgio i team avranno a disposizione C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft.

Insieme a Silverstone e a Suzuka, Spa-Francorchamps è un circuito che sottopone i pneumatici a notevoli forze. Il punto più difficile per le gomme è la combinazione fra la compressione dell’Eau Rouge e la salita del Raidillon in cui, ad elevata velocità, il pilota deve curvare prima a sinistra mentre la vettura è schiacciata sull’asfalto dalla deportanza e poi salire velocemente con una piega verso destra e poi a sinistra per immettersi sul rettilineo del Kemmel.

Il punto più difficile per le gomme è la combinazione fra la compressione dell’Eau Rouge e la salita del Raidillon in cui, ad elevata velocità, il pilota deve curvare prima a sinistra mentre la vettura è schiacciata sull’asfalto dalla deportanza e poi salire velocemente con una piega verso destra e poi a sinistra per immettersi sul rettilineo del Kemmel. Nel 2022 le strategie che i team hanno adottato in gara sono state quasi tutte a due soste con l’utilizzo di tutte le mescole a disposizione Max Verstappen, partito dalla quattordicesima posizione in griglia per una penalità, ha vinto la gara al termine di una straordinaria rimonta partendo su Soft e completando il resto della distanza con due stint su Medium.

Il circuito del Gran Premio del Belgio è quello con la maggiore differenza altimetrica tra differenti punti della pista. Il più alto è la curva Malmedy (circa 468m sopra il livello del mare) e il più basso la curva Paul Frere (366m circa) per una differenza di 102,2m: un’altezza superiore a quella del Big Ben.

Consigli per videogiocatori ​​

Affrontare in modo adeguato la curva 1 del Circuit de Spa-Francorchamps nel videogioco Formula 1 non è complesso. Quando il muretto sul lato sinistro della pista lascia posto al prato è il segnale che di lì a poco bisogna azionare i freni. Si scala fino alla seconda marcia, restando larghi fino all’ultimo per poi entrare in curva: l’inserimento anticipato rischia di tradursi in un allargamento non voluto della traiettoria, con perdita di tempo prezioso. ​