La corsa contro il Covid di Hamilton: mi sento bene, finalmente. Basterà?

“È stata una settimana difficile ma questa mattina mi sono svegliato e finalmente mi sento bene”. Lewis Hamilton torna dare notizia di sè via Instagram. Non ha una bella faccia, ma ha voglia di tornare. Forse le prestazioni di Russell hanno aumentato la sua voglia di guarire…

Non sarà facile per Lewis risalire sulla sua Mercedes. Le regole degli Emirati in quanto a Covid sono molto precise e restrittive: ha bisogno di quattro tamponi negativi consecutivi per avere l’ok a entrare ad Abu Dhabi anche se arriva dal Bahrain. Una corsa contro il tempo. La Mercedes lo attenderà fino all’ultimo, ma intanto tiene in preallarme Russell.

Non ce ne voglia Lewis, ma sarebbe interessante rivedere all’opera George sulla Freccia Nera su una nuova pista…

“Ciao a tutti. Spero stiate tutti bene. Non ci siamo visti la scorsa settimana, ma è stato uno dei periodi più difficili della mia vita. Ho solo pensato a recuperare e tornare in forma per tornare al volante della W11 e correre ad Abu Dhabi”, ha detto un Hamilton un po’ ammaccato.

“Oggi mi sento alla grande. Sono riuscito a fare il primo allenamento. Ringrazio tutti per avermi mandato messaggi meravigliosi nel corso di questi giorni. Ho apprezzato davvero tanto. Spero riusciate a essere positivi in questo periodo e a superare qualunque cosa stiate passando. Spero di tornare in macchina presto”.