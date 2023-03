La grande storia della Ferrari con la Gazzetta

Da venerdì 3 marzo in edicola con la Gazzetta dello sport troverete 20 volumi che raccontano la grande storia della Ferrari. Il primo in omaggio gli altri a 5,99 euro. Si comincia con il volume su Leclerc e Sainz, il futuro scritto da Mario Salvini e Giusto Ferronato.

Tra la Ferrari e la Gazzetta dello Sport esiste una grande storia d’amore cominciata quando Enzo Ferrari era ancora un ragazzo e faceva il corrispondente da Modena del quotidiano scrivendo articoletti sul calcio.

Negli anni poi Enzo Ferrari ha cominciato a occupare pagine e pagine del quotidiano con le imprese delle sue vetture. I successi Ferrari una volta davano la scossa alle vendite del giornale.

La storia della Ferrari e’ stata spesso oggetto di grandi allegati della Gazza. Uno dei primi fu il bellissimo e imperdibile Ferrari Racconta nato ai tempi di Candido Cannavo’ con la regia di Pino Allievi, una delle grandi firme motoristiche della Gazza, degno erede dei grandi Canestrini, Evangelisti e Benzing. Un maestro per me e per tutte le generazioni successive.

Nei miei anni in rosa poi abbiamo pubblicato due grandi opere Ferrariste, una grande storia in DVD con il prezioso aiuto di Ezio Zermiani e la Grande enciclopedia Ferrari che avevo curato insieme a Gianluca Gasparini che oggi è il curatore della nuova serie di volumi in arrivo in edicola.

Per Rizzoli avevamo pubblicato un bel volume “La Storia della Ferrari nelle pagine della Gazzetta” una raccolta di tutte le pagine principali che negli anni la rosea aveva dedicato alla Scuderia di Maranello. Ai suoi successi, ai suoi dolori. Un volume ancora attuale (si arrivava fino all’inizio dell’era Marchionne) perché purtroppo da allora la Ferrari non ha più vinto il Mondiale.

Ecco il piano dell’opera in edicola da questo fine settimana

1) Il futuro della rossa

L’assalto al Mondiale di Leclerc e Sainz

2) L’ultima gioia

Il titolo 2007 di Raikkonen

3) Promessa mancata

La parabola di Vettel

4) A un passo dal paradiso

I due titoli sfiorati con Alonso

5) Il dominio del fenomeno

I cinque Mondiali consecutivi di Schumi

6) La rifondazione

Dal disastro ai trionfi (1993-2000)

7) Idolo senza corona

Gilles Villeneuve

8) Un lungo digiuno

Anni difficili (1980-1992)

9) Jody, “l’orso” vincente

Il mondiale 1979

10) La leggenda dell’uomo computer

Lauda, successi e drammi

11) Gli alti e bassi degli Anni 60

Da Phil Hill a Amon, vittorie e sofferenze

12) Trionfi a ruote coperte

Le grandi vittorie a Le Mans

13) Amati senza vincere

Da Ickx a Mansell, talenti generosi

14) Le rosse dei trionfi

Le Ferrari indimenticabili

15) Il primo Mondiale

Ascari dominatore italiano

16) I tecnici storici

Forghieri e i suoi fratelli

17) Anni 50, gioie e dolori

I Mondiali di Fangio e Hawthorn

18) Cavallino da collezione

Le più belle Ferrari da strada

19) Alle radici del mito

Dalla scuderia alla fondazione

20) Enzo Ferrari

Storia di una leggenda