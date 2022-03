La Haas cancella lo sponsor russo e Mazepin… e Giovinazzi spera…

La Haas ha interrotto il rapporto con lo sponsor Urakali e di conseguenza ha lasciato a casa Nikita Mazepin. Non ci sono ancora annunci sul nuovo compagno di Mick Schumacher ma tutto indica che il giovane Fittipaldi, terzo pilota del team possa prendere il suo posto nei test e nelle prime gare… aspettando magari Antonio Giovinazzi.

Non credo sia una cosa logica la caccia al russo che si e’ scatenata nello sport (e non solo). Giusto escludere le nazionali e le squadre russe da ogni competizione. Ma atleti o piloti russo che giocano in team stranieri perché dovrebbero pagare? I russi che giocano in Italia o in premier o in tante squadre di Eurolega perché dovrebbero essere cacciati?

Diciamo la verità Mazepin e’ stato appiedato semplicemente perché si è interrotto il flusso di denaro che garantiva. Lui era lì per i soldi di papà non per meriti acquisiti in pista. Finiti i soldi lui resta a casa. Meteora in una Formula1 che non ne sentirà la mancanza obbiettivante.

La Ferrari ad esempio non ha nessuna intenzione di lasciare a casa Robert Schwartzman che e’ uno dei punti di forza dell’Academy. Giusto così. Lui non ha colpe e ha talento. Diverso il discorso sullo sponsor Karpesky che e’ russo… ma in Ferrari sostengono trattati di azienda globale e soprattutto Karpesky non è tra gli oligarchi amici di Putin.