La lezione di Yuki Tsunoda. E della Ferrari

La fotografia di Yuki Tsunoda che spala il fango a Faenza ha fatto il giro del web. Ma la cosa bella è che non è stato lui a postarla. È arrivata da altri che volevano ringraziarlo.

Il fatto che siano stati gli altri e non lui a diffondere quella fotografia dà ancora più valore al suo gesto. Il piccolo grande Yuki si è guadagnato l’affetto di Faenza e dei ragazzi dell’Alpha Tauri che hanno perso tanto, se non tutto in questi giorni terribili.

Un po’ tutta la Formula 1 ha mandato messaggi di solidarietà (trovate in rete Hamilton e Russell ad esempio, ma anche i ferraristi), la Ferrari ha devoluto un milione per la causa dimostrando ancora una volta di avere un cuore grande. C’è stato anche cgi (come qualche meccanico inglese) ha ironizzato, ma forse non aveva capito la gravità della situazione.

E comuque grazie a Yuki perchè ci ha dimostrato che anche un pilota di Formula 1 può sporcarsi le mani e mettere a spalare. Un bel gesto che diventa bellissimo quando non è lui stesso a vantarsene sui social.

