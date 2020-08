La #RacingPoint ha copiato, ma può continuare così… L’assurdo verdetto Fia

La Racing Point ha copiato le prese d’aria dei freni della Mercedes, ma pagherà una multa e potrà continuare a usarle. Nello strano mondo della Formula 1 succede anche questo. Il verdetto Fia è infatti questo: 400 mila dollari di multa al team che verrà penalizzato di 15 punti nel mondiale costruttori.

Le prese dei freni Racing Point sono identiche a quelle della Mercedes W10 anche nella scelta dei materiali e sono state ridisegnate dai tecnici di Andy Green usufruendo delle informazioni che sono arrivate da Brackley quando le brake duct non erano ancora state inserite nelle Listed Part per regolamento che è scattato dal 1 gennaio, sebbene le decisioni fossero state approvate già nel giugno 2019 per cui c’era la consapevolezza di agire in modo border line.

La sanzione decisa dal collegio dei commissari sportivi della FIA colpisce il GP di Stiria, mentre si limita a una reprimenda per gli altri due Gran Premi, riconoscendo però l’impossibilità di rimuovere e riprogettare le brake duct da qui in poi, sebbene la Racing Point abbia goduto di un vantaggio competitivo potendo dedicare tempo e risorse su altre parti della vettura e non sulle prese dei freni.

Assurdo, non c’è altro da aggiungere. Copiare è vietato, ma visto che non si può costringere il team a cambiare quel particolare si va avanti così come dimostra il fatto che la multa e la penalizzazione sono realitivi al primo reclamo Renault, mentre per gli altri due reclami la Racing Point è stata sanzionata con una reprimenda.

“Siamo stati tutti a scuola e sappiamo come andava a finire tra chi copiava e chi passava il compito… Quello che è chiaro è che ci sia stata un’infrazione del reglamento da parte della Racing Point. Ci prendiamo il tempo per leggere le 14 pagine del verdetto, poi decideremo come comportarci”, ha detto Mattia Binotto.

E’ chiaro che il discorso non possa chiudersi qui. Per ora a giudizio sono andate le prese d’aria dei freni, ma non è detto che in futuro non scatti un reclamo sull’intera vettura.

Beffa delle beffe (un po come il volante magico Mercedes) le vetture clone verranno vietate dal 2021.

Hai copiato, l’esame lo passi, ma l’anno prossimo dovrai studiare….