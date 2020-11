La rinvincita di Seb in una gara da vera Ferrari. Leclerc sbotta: “Sono un c…”.

Sebastian Vettel ha ritrovato il podio che gli mancava dallo scorso anno, dal Gran premio del Brasile 2019. Nel giorno in cui i ragazzini hanno sbagliato tanto, lui ha saputo gestire le gomme in modo perfetto. Partiva 11° ha chiuso 3° passando Leclerc proprio all’ultimo giro e costruendo la sua giornata con un primo giro perfetto (da 11° a 3°).

Charles si era fatto ingolosire attaccando e superando Perez alla curva 9, ma poi forzando troppo è andato lungo alla 11 ed è scivolato dalla seconda alla quarta posizione… “Sono un coglione… sono un coglione….” ripete alla radio prendendosela con se stesso tanto che Binotto da Maranello deve intervenire a calmarlo un po’. Poi a freddo, dopo esserso comunque preso le sue responsabilità per aver gettato via quanto di buono era riuscito a costruire dopo una partenza disastrosa, gioca da uomo squadra e dice di essere contento per Seb, per questo suo podio in una stagione difficile. Bravo Charles.

Dopo un sabato disastroso, detta da me anche dallo stesso Charles, la Ferrari ha disputato una bella gara. Nessun errore strategico, anzi un’ottima reattività alle condizioni della pista che variavano. Un grande Vettel. Un Leclerc generoso ma un po’ falloso… Binotto resterà a casa anche nel prossimo Gp in Bahrain, ma in una gara così complicata si è visto che la squadra ha lavorato bene anche con la sua regia da remoto.

Il risultato della Turchia premia la Scuderia che si è persa per strada in qualifica, ma si è rifatta in gara dove, obbiettivamente, al massimo avrebbe potuto aspirare di finire davanti a Perez. E’ questo quanto si chiede alla Ferrari del prossimo anno: salire costantemente sul podio.