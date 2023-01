Leclerc è già in pole position tra moda, arte e orgoglio Ferrari

Nel giorno del 38° compleanno di Lewis Hamilton, Charles Leclerc è già in pole sulla cover di SportWeek per lanciare un’intervista diversa che ci fa scoprire qualche lato inedito del principino monegasco ben stuzzicato da @pernagazzetta

L’emozione per la prima volta con la tuta della Ferrari, la nonna che gli cuciva una croce dentro la tuta, la sua passione per la moda, l’arte (“amo Basquiat…”) e il piacere che prova quando un bambino a Maranello gli sorride mentre lui firma un autografo, il sogno di aiutare i giovani piloti in futuro.

Insomma un bel Leclerc tutto da leggere. Magari meno da guardare perché certi capi della Collezione Ferrari che gli hanno fatto indossare sono davvero terribili. Ma per fortuna la Ferrari è famosa per le auto e non per la moda.