Leclerc: “Ferrari va nella direzione giusta”

Non è certo la Ferrari dello scorso anno, ma almeno pare una Ferrari in grado di gareggiare con Mercedes e Aston Martin per il terzo posto sul gradino del podio.

Leclerc vede il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo esplorato diverse configurazioni di set-up oggi ed è stato interessante perché ho la sensazione che stiamo andando nella giusta direzione”

Ma anche mezzo vuoto: “Questo ovviamente non significa che abbiamo lo stesso passo dei nostri rivali, che sembrano ancora davanti. C’è ancora molto lavoro da fare prima di poterci dire in condizione di poter combattere con loro ma dal conto nostro continueremo a mettere tutte le nostre energie sul fare degli ulteriori passi avanti”.

Anche Sainz ha ripreso un po’ di colore: “Questo venerdì è stato in parte compromesso dalla pioggia che è caduta nella seconda sessione. Noi abbiamo deciso di non girare più di tanto sul bagnato e di prepararci bene per domani. Per il resto, la prima ora è stata molto utile: abbiamo provato diverse configurazioni di set-up con l’obiettivo di migliorare il feeling con la vettura e di conoscere meglio il pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento. Stiamo spingendo al massimo per massimizzarne il potenziale e sono fiducioso per il resto del weekend”.