Leclerc graziato dai commissari. Giusto così

Questa volta i commissari Fia si sono messi una mano sulla coscienza e hanno graziato Charles Leclerc. No further investigation per l’unsafe release su Lance Stroll. Giusto così. Punire il pilota per un errore del team in qualifica, sarebbe stato eccessivo.

“L’unsafe release? Stroll non l’ho proprio visto in pit lane”. La sua versione subito dopo le qualifiche. Nn ci sono dubbi. Un pilota in quella posizione non vede che gli arriva dietro a palla. Tocca ai meccanici dare il via.

Per una volta i commissari on hanno infierito. Ed è giusto così. Nel comunicato ufficiale la Direzione Gara ha spiegato di non aver ritenuto “particolarmente insicura” l’uscita dal garage di Leclerc, decidendo quindi di non procedere con nessuna sanzione, né per la squadra né per il pilota.

Charles oggi ha fatto il piccolo fenomeno. “È una grandissima soddisfazione quella di oggi – ha detto Charles – la gara è domani e i punti si fanno domani, ma sono contento. Non mi aspettavo di partire quarto con le medie, questo ci potrà aiutare visto che siamo in difficoltà con la durata delle gomme più degli altri. Secondo me il compromesso è quello giusto, senza le gomme medie non saremmo partiti quarti in qualifica: meglio partire davanti, sarà più difficile per gli altri superarci”.

Annunci