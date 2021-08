Leclerc: “Imparerò dal mio errore”. Sainz: “Abbiamo parecchio da fare…”

Non si era illuso nessuno. Ma il primo giorno del BelgianGp ferrarista è stato molto peggio del previsto, botto di Leclerc a parte (In Belgio Leclerc e Verstappen cominciano con il botto).

Lo conferma il ciomunicato ufficiale in Rosso: “Si sapeva ancora prima di scendere in pista che il Gran Premio del Belgio sarebbe stata una gara complicata per la Scuderia Ferrari e la prima giornata di prove libere non ha fatto che confermare le attese….”

“Certo, finire contro le barriere non è stato il migliore dei modi per concludere il venerdì, ma sono domani e domenica le giornate che contano e io farò in modo di imparare dall’errore che ho commesso”, ha detto Charles.

” Abbiamo ancora un bel po’ di lavoro da fare. La prima sessione di libere è stata piuttosto positiva, mentre la seconda si è rivelata più complicata. Abbiamo questa notte per mettere mano al set-up della vettura e credo che ci possiamo aspettare una giornata migliore per domani”.



“A livello di bilanciamento ero abbastanza soddisfatto, ma la prestazione sul giro non era quella che ci aspettavamo. Le condizioni della pista erano difficili ma erano uguali per tutti e sembra che rimarranno le stesse per il resto del fine settimana, quindi ci dobbiamo abituare a gestirle”





“E’ bello essere tornati in pista, specie su un circuito come questo che, al volante di una vettura di Formula 1, regala sempre sensazioni straordinarie. Me la sono goduta”, ha detto Sainz.



“In termini di prestazione, tuttavia, non si è trattato del migliore dei venerdì. Non abbiamo avuto modo di completare un long run vero e proprio e anche il lavoro in configurazione da qualifica non è stato perfetto a livello di bilanciamento. Abbiamo parecchio da fare questa notte ma sono fiducioso che possiamo migliorare e trovarci in una posizione più interessante domani”.

“Il meteo è previsto incerto per sabato e domenica. La pioggia può iniziare a cadere in ogni momento, come abbiamo visto oggi durante le qualifiche di Formula 3, quindi saremo preparati per ogni condizione.”