Leclerc: inaccettabili due errori così

“Sono molto arrabbiato con me stesso. Potrei avere molte scuse, ma non è’ accettabile fare due errori così”. Leclerc e’ deluso e severo con se stesso. Non si perdona i tre errori in due giorni che lo hanno fatto scivolare indietro in classifica in una giornata in cui avrebbe potuto puntare alla pole.

“A Baku ho fatto là pole perché ho preso più rischi degli altri. In qualifica riesco sempre a ottenere il massimo dalla macchina. Sapevo che la macchina era difficile da guidare perché avevo voluto questo assetto per provarci e non e’ accettabile fate due volte lo stesso errore”.

“Non sono contento. Sono molto arrabbiato con me stesso. Farò di tutto per fare un buona gara partendo dalla settima posizione. Ma la Red Bull sul passo gara e’ di un’altra categoria. Vedremo anche come sarà il tempo”.