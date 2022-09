Leclerc si confessa con Fedez tra pipì, preparazione e Monza…

Charles Leclerc è stato protagonista del programma di Fedez “Mucchio Selvaggio”. Tra battute, domande più o meno serie, Charles si è divertito e ha pure scoperto che cosa è il Muschio. Guardatevelo. E fatevi due risate.

“Cosa cambierei in Formula 1? Il motore – ha spiegato Charles Leclerc nel corso della chiacchierata con Fedez e Luis Sal a Fiorano – Vorrei il V10 per il rumore. Nel mondo sempre più verde in cui viviamo sono a favore dei nuovi motori, ma dal punto di vista dell’emozione e del rumore i V10 sono incredibili”

“Già quest’anno sono cambiate le benzine, con più etanolo. E in futuro il piano è quello di andare sempre di più in quella direzione, sempre mantenendo il DNA della Formula 1”.

“Ci sono tante alternative all’elettrico che per adesso non sono state ancora molto sviluppate. Ma tra 4 o 5 anni potremmo già avere queste tecnologie, come l’idrogeno”.

Su Monza ha detto: “Non credo che avrei vinto facilmente, ma negli ultimi giri è stato un peccato non aver ripreso la gara, però è andata così”

Se ti scappa la pipì? “Se è possibile, la trattengo. Mi è successo però una volta in Formula 1, a Spa se non ricordo male, di doverla fare in macchina. Un’altra volta, invece, in una gara non di F1 siamo dovuti rimanere in macchina per una bandiera rossa dopo un incidente. Non potevamo scendere dalla macchina per due ore, e ho dovuto rimediare.”