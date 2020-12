Manley, il ceo con lo scheletro nell’armadio, in pole per la Ferrari

In pole position per sostituire Louis Camilleri come ad di Ferrari c’è Mike Manley, ceo di Fca che non è stato chiamato nel board di Stellantis, la società che sta nascendo dalla fusione Psa-Fca…

Manley che ha 56 anni (è nato in Inghilterra il 6 marzo 1964) ed è amministratore delegato dal luglio 2018, quando le condizioni di Sergio Marchionne obbligarono John Elkann a rivoluzionare il gruppo. Manley era in lotta con Alfredo Altavilla per la successione di Marchionne e Elkann scelse lui in virtù dei grandi risultati ottenuti con Jeep di cui era il responsabile.

Manley gode di grande stima da parte di Elkann, ma anche Tavares numero uno di Stellantis ne ha parlato molto bene in una recente intervista ad Automotive News Europe. Non è un grande appassionato di corse, in pista è andato raramente, una delle ultime volte è stato al Gran premio d’Italia dello scorso anno quando ha rinnovato l’accordo con la Sauber per la fornitura di motori…

Manley ha uno scheletro nell’armadio: la vendita di 250mila azioni Fca, pari a circa il 25% del totale di azioni da lui detenute nel maggio del 2019 subito dopo il mancato accordo con Renault. La vendita fu fatta a un prezzo unitario di 13,85 dollari, per un importo complessivo di poco meno di 3,5 milioni di dollari. “La vedndita è stata fatta per coprire spese personali”, la comunicazione dell’epoca.