Montezemolo a il Foglio: la Ferrari ha un piccolo problema che rischia di diventare grande

C’è qualcuno che crede Luca di Montezemolo sia ancora il presidente della Ferrari. Lo racconta lui dal palco della Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia. “L’altro giorno a Napoli un tifoso mi ha avvicinato dicendomi non stia qui a perdere tempo vada a lavorare che non vincete più”.

Dal 2014 non lo e’ poi e dal 2007 la Ferrari non vince più un mondiale piloti. Quanto ci si arrabbiava solo perché si arrivata secondi… ora i problemi sono ben altri…

“La Ferrari ha un piccolo problema, che rischia di diventare molto grande. A me dispiace dirlo. Sono nato nel 1947, l’anno in cui Enzo Ferrari creò l’azienda. Ho dedicato 20 anni della mia vita alla Ferrari. Faccio molta fatica a parlar male dell’azienda, però vedo una situazione molto difficile. Sono molti anni che la Ferrari non solo non vince ma non è in condizioni di lottare fino all’ultimo“, ha raccontato a Michele Masneri che lo ha intervistato.

Montezemolo ha parlato anche d’altro. “Le future normative europee sull’automotive sono criticabili: il 2035 (l’anno in cui scatterà il bando alla vendita delle auto a combustione, ndr) è troppo vicino. Vedremo nei prossimi anni una grande battaglia su questi temi. Siamo l’ottavo paese al mondo per produzione automobilistica. Sono molto preoccupato, credo che anche il ministro Urso dovrebbe esserlo“.

A Montezemolo è stato anche chiesto se farebbe il commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna. “Ho la fortuna di essere nato in una regione in cui l’ottimismo è nel dna delle persone. Dobbiamo ammirare lo spirito di tutti i romagnoli. Vedere questa gente che si dava fare mi ricorda quello che avvenne molti anni fa in Friuli: una bella Italia che reagisce e guarda avanti. Il commissario lo farei benissimo! Prima si fa e meglio è. Ho la sensazione che ci vorrebbe una figura manageriale che sia giudicato e premiato in base ai risultati”, ha concluso.