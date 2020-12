Montezemolo: i problemi Ferrari vengono da lontano

Bei tempi quando si perdeva il Mondiale all’ultima gara… come si arrabbiava il presidente Montezemolo… non avrei mai pensato di rimpiangere quelle sconfitte… ma oggi la Ferrari arriva sesta nel mondiale e anche quelle batoste sarebbero ben accette…

“Il 2021 vedrà ancora Mercedes e Red Bull davanti. Serve qualcuno che faccia la differenza. Leclerc grande talento, giusto puntare su Sainz”

“La Ferrari? In momenti come questi, molto difficili, voglio evitare ulteriori polemiche. Io sono preoccupato perché i risultati di quest’anno, con la Ferrari senza neanche un giro in testa, evidenziano problemi che vengono da lontano e creano interrogativi importanti sul futuro”. È l’opinione dell’ex presidente del Cavallino Luca Cordero di Montezemolo a “La Politica nel Pallone su Gr Parlamento”.

“Questo nasce da un tipo di organizzazione orizzontale che in F.1 non regge. E oggi per vincere devi avere qualche elemento che faccia la differenza. Vettel? Un ragazzo serio e bravo, ma non si è mai giocato il mondiale all’ultima gara”.

“Il team principal Mattia Binotto? lo vedo molto solo. Nel 2021 le modifiche regolamentari sono minime, quindi tutto lascia prevedere che Mercedes e Red Bull dovrebbero essere davanti. Il 2022 avrà regolamenti nuovi che bisognerà interpretare bene da adesso, per cui vedo un futuro con molte incognite”.