Monza, dedica una curva ad Alboreto per favore

Michele Alboreto (1956-2001) nel giorno della sua prima vittoria in Formula 1 a Las Vegas nel 1982

Domenica saranno 20 anni dall’ultimo volo di Michele Alboreto. Sarebbe ora che Monza gli dedicasse una curva. Non c’è pilota italiano, milanese (era nato a Rozzano) nato e cresciuto con la Formula Monza che sia andato più vicino al Mondiale.

Michele ve l’ho già raccontato tante volte (Ricordando #Alboreto, l’ultimo figlio di Enzo #Ferrari) ma oggi che si sta avvicinando il giorno del 20° anniversario della sua scomparsa, parlando con sua moglie Nadia (troverete il suo ricordo nei prossimi giorni) mi è venuta voglia di dar voce alla battaglia che sta combattendo da qualche tempo perchè Monza dedichi una curva al suo Michele. Una campagna che gli amici di Autosprint (non perdete il numero speciale dedicato a Michele in edicola fine settimana) hanno già promosso da qualche tempo, ma che ancora è caduta nel vuoto.

Monza dedica una curva a Michele deve diventare il grido di noi appassionati che lo abbiamo amato.

Se penso al Gran premio d’Italia nel 1988, il primo senza Enzo Ferrari, mi viene un po’ di rabbia. Quel giorno, come in tutto l’anno, stava dominando la McLaren con Senna (15 vittorie su 16 gare per il team di Ron Dennis), ma Ayrton nel doppiaggio di Schlesser fece il patatrac, un poì come Hamilton a Imola domenica scorsa. Si ritrovarono in testa due Ferrari. Berger davanti ad Alboreto. Michele non forzò per passare il compagno. Si aspettava un messaggio dai box. E quando a fine gara scoprì che lui aveva 15 chili di benzina mentre il suo compagno solo, uno andò su tutte le furie… Se glielo avessero detto avrebbe spinto e avrebbe vinto lui. Sarebbe stato il miglior modo per onorare Enzo Ferrari con la vittoria a Monza di un pilota italiano. Ma quella Ferrari ormai aveva fatto le sue scelte, il futuro sarebbe stato di Berger e non più di Michele. Peccato.

Ma oggi Monza può rifarsi e dedicargli una curva.