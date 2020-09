MotoGp: la resa di Dovi e di Vale nel giorno del sorpasso alla #Formula1

Nell’anno in cui è rimasta senza il padrone annunciato, la MotoGp sembra voltare le spalle agli italiani che la amano così tanto, addirittura di più della Formula 1 come raccontano i dati di Sky (share) che vi allego sotto. Cade Dovizioso, cade Valentino, scivola indietro Morbidelli. E oggi la classifica recita: Quartararo 108, Mir 100, Viñales 90, Dovizioso 84, Morbidelli 77, Miller 75, Nakagami 72. E’ davvero finita?

Fabio Quartararo adesso sembra di nuovo quello di inizio stagione, quello che con le due vittorie di fila nei primi due GP a Jerez, aveva lasciato credere che potesse essere il nuovo dominatore, il cannibale erede di Marc Márquez. Ha vinto ieri sulla pista di casa del catalano, riproponendo la sua candidatura al titolo, in una domenica da rimpianti per Rossi, caduto quando era secondo, e per Morbidelli, partito dalla pole, in testa per otto giri e scivolato al quarto posto nel finale, sotto il pressing da asfissia che gli hanno portato Mir e Rins.

Il gran premio de Catalunya verrà ricordato come quello dei rimpianti per la nostra pattuglia tricolore. In pochi giri ci siamo giocati i sogni di Dovi e di Vale interrompendo sul nascere anche quelli di Morbidelli. Nell’anno senza Marquez c’era l’occasione della vita. La stanno sprecando tutti… a cominciare dalla Ducati anche se il Dovi questa volta ha l’unica colpa di esser partito troppo indietro, in mezzo al casino…

Il sogno non è finito del tutto, ma se Quartararo non si inceppa ancora sarà dura andare a riprenderlo. Un peccato perché Dovi meritava davvero di farcela dopo tutti questi anni battuto solo da Marquez.

Il GP di Catalunya di MotoGP, live dalle 15 su Sky Sport MotoGP, ha ottenuto 1 milione 70 mila spettatori medi, con 1 milione 731 mila spettatori unici e il 6,5% di share. Per le altre classi, 208 mila spettatori medi per la Moto2 e in 193 mila per la Moto3. Su TV8, la differita della gara della MotoGP ha raccolto 1 milione 378 mila spettatori medi, con il 9,33% di share.

Alle 13.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, il GP di Russia di F1 ha ottenuto 1 milione 13 mila spettatori medi, con 2 milioni 209 mila spettatori unici e il 5,8% di share. Su TV8 sono stati 1 milione 110 mila gli spettatori medi della gara in differita, con il 5,8% di share.