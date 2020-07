Pagelline #AustrianGp un #Leclerc da 10 ma una #Ferrari da zero…

Pagelline austriache per la prima gara del Mondiale 2020, una gara bellissima grazie alla Safety Car che ha impedito alle Mercedes di doppiare tutti…

10 a Charles Leclerc. Chi si aspettava una Ferrari sul podio? Nessuno. E Carletto invece di deprimersi per la macchina che gli hanno dato quest’anno si è inventato due sorpassi che hanno avuto l’effetto Viagra per i tifosi della Rossa. Eccitante.

9 a Valtteri Bottas. Gli capita spesso a inizio campionato di battere il suo compagno di squadra. Passa l’inverno a caricarsi a convincersi di essere più veloce di Lewis e poi quest’anno, come lo scorso anno, pronti via, vince lui. Sarà il suo anno alla Rosberg?

8 a Lando Norris. Il primo podio non si scorda mai anche se tagli il traguardo al quarto posto…Largo ai giovani… è passato dai videogame al podio in un batter d’occhio. Ha sfruttato la prima McLaren decente degli ultimi anni… Buon tempismo.

7 ad Antonio Giovinazzi. Ha chiuso a punti, davanti a una Ferrari acciaccata ma sempre una Ferrari e nonostante una strategia suicida. Un buon inizio. Tutti pazzi per Giovinazzi.

6 a Sainz. Il futuro ferrarista si starà chiedendo se ha fatto bene a lasciare la McLaren per Maranello. Ha perso il confronto con il compagno di squadra, non con Vettel. Concreto.

5 a Lewis Hamilton. Come rode il ragazzaccio. Voleva arrivare in Austria prendersi la pole, la vittoria e fare inginocchiare tutti prima del via. Si e preso solo squalifiche e penalizzazioni (anche ingiustificate). Deve subito darsi una mossa. Per non prendere altre Bottas. Grave che il team non abbia pensato di fargli passare Bottas per salvare almeno il podio. Neppure la Mercedes è stata perfetta…

4 a Sebastian Vettel che si è lasciato tirare a fondo dalla Ferrari. Su Sainz, nonostante il no contest dei commissari, è stato ingenuo. Si è messo da solo nei guai. E poi possibile che sia sempre lui a girarsi… frullato

3 ai Commissari Fia. Rivedere dopo 24 ore la decisione su Hamilton con tutte le immagini a loro disposizione è davvero allucinante… Regalategli un abbonamento a Sky. Recidivi.

3 anche alla Haas. Due vetture rimaste senza freni. Incorreggibili.

2 alla Red Bull con la complicità della Honda. Arrivata sulla pista di casa per sbancare e volare in testa al mondiale. Fortissima a parole e nel presentare reclami, un po’ meno in pista anche se Albon senza la spallata di Hamilton…sgasata, ha sgasato anche il povero Max (voto 7).

1 all’Alfa Romeo. Rutto vedere Kimi perdere una ruota in quel modo… errore gravissimo. Centodieci anni fa avrebbero fatto meglio. Studi la storia. La sua.

0 alla Ferrari. Progettare, costruire e mandare in pista un’auto più lenta di 9 decimi di quella dello scorso anno non è impresa semplice. La Ferrari c’è riuscita. Inaccettabile.

Annunci