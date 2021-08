Pagelline ungheresi: 10 a Ocon, 9 ad Alonso e fortunello Hamilton arriva all’8 come Max

Pagelline di un altro gran premio pazzo, quello d’Ungheria vinto a sorpresa dall’Alpine di Ocon. Nel giorno dell’oro italiano è mancato l’acuto della nazionale rossa…

10 a Esteban Ocon. Ha avuto l’occasione e l’ha sfruttata fino in fondo senza sbagliare nulla quando si è ritrovato a sorpresa davanti a tutti. Ha corso quasi trecento chilometri con Vettel negli specchietti e non gli ha mai aperto uno spiraglio. Giornata da favola per l’Alpine e i suoi italiani d’oro Luca De Meo e Davide Brivio.

9 a Fernando Alonso. Un pezzo della vittoria Alpine è sua. Quella decina di giri in cui è riuscito a rallentare Hamilton ha regalato a Ocon secondi preziosi. Alonso che gioca di squadra è davvero qualcosa di nuovo. Chissà che a 40 anni non abbia imparato qualcosa.

8 a Pierre Gasly. Ha evitato con una magia i rottami che gli volavano attorno al via e poi si è preso il lusso di ottenere il punticino del giro più veloce togliendolo a Hamilton.

8 anche a Lewis Hamilton. Bravo, fortunato e di nuovo in testa al mondiale. La Pole lo ha tenuto lontano dai guai al via, il suo box non lo ha aiutato a prendere la decisione giusta alla ripartenza. Si è dovuto ricostruire il castello crollato. Ma credo si sua divertito un sacco.

8 a Max Verstappen. Ha portato in fondo una Red Bull trasformata in catorcio. Altri si sarebbero ritirati. Sfortunello Max , due punti in due gare e per colpe non sue…

7 a Sebastian Vettel. Lui ha fatto il suo, anche se un po’ di aggressività in più mi avrebbe fatto piacere… e la squalifica per mancanza di benzina nel serbatoio è una beffa atroce che non ci voleva…

6 a Carlos Sainz. Lo hanno catapultato sul podio a tempo scaduto. Un premio meritato. Se non fosse rimasto intruppato nel traffico dei box però avrebbe potuto puntate alla vittoria. Non capisco però perché Alonso sua riuscito a tenere dietro Hamilton più di 10 giri e lui invece abbia ceduto subito…

5 alla Aston Martin. E facciamolo questo pieno prima di partire… dai…

4 alla Mercedes. L’unica a non richiamare il suo pilota al via per montare gomme da asciutto. Il tutto dopo che Lewis aveva detto questa è pista da slick… un errore inspiegabile.

3 all’Alfa Romeo che ai box continua a combinare qualche pasticcio di troppo. Kimi e Antonio non lo meritano.

2 a Valtteri Bottas. Ha sbagliato punto di frenata come un dilettante. Ha combinato un pasticcio enorme pur facendo un grande favore a Hamilton e alla Mercedes. Non è una stella ma errori così non sono dai lui.

1 a Lance Stroll. Ha fatto ancora peggio di Bottas e non perché ha eliminato una Ferrari… non si capisce proprio quando volesse frenare…

0 ai commissari perché hanno bellamente ignorato quei rientri in pista dopo che la corsia box si era trasformata in un’autostrada italiana… qualcuno e non solo Kimi, andava punito.