Rassegna stampa: l’oro di Ocon, ma anche quello di Hamilton. Vettel squalificato, ma la classifica non cambia. Per ora

Prime pagine dorate in Italia. Non poteva essere altrimenti grazie alla doppia impresa di Jacobs e Tamberi, andata in onda pochi minuti prima della partenza del Gran premio d’Ungheria, tanto che speravo in una festa rossa da aggiungere a quella azzurra di Tokyo. Solo l’Equipe sbatte la Formula 1 in prima pagina dedicando tutta la sua cover a Ocon.

In Italia l’impresa di Ocon viene sottolineata, quanto il recupero di Lewis che è tornato in testa al campionato. Bravo e fortunato. C’è spazio anche per la sua confessione:

“Ho avuto davvero grandi vertigini e sul podio tutto è diventato sfocato. Ho combattuto tutto l’anno con la mia salute dopo quello che è successo dopo la contrazione del Coronavirus, ed è ancora una battaglia. Non ne ho parlato con nessuno in particolare, ma penso che sia un problema persistente. Ricordo gli effetti quando l’ho avuto. L’allenamento è cambiato da allora e i livelli di fatica che si ottengono sono diversi. Sto solo continuando a cercare di allenarmi e prepararmi nel miglior modo possibile”.

“Chissà cosa è successo oggi: non ero disidratato. Ho passato qualcosa di simile a Silverstone, ma questa volta è stata molto peggio“.

“Sull’episodio della seconda partenza, dicevo al team le condizioni della pista nel giro di formazione. In radio mi hanno detto che la pioggia stava arrivando, dunque credevo che avessero le informazioni giuste. Poi ho visto che tutti si sono fiondati in pit-lane. In generale oggi è stata una gara dura, ci rendiamo sempre la vita difficile. Pensare che sono rimasto da solo in griglia è pazzesco, non sono cose che capitano. Io ho dato tutto, non ho più nulla. La leadership del campionato? Questo weekend siamo venuti qui senza sapere come sarebbe andata. Considerando le circostanze di oggi prendo questo risultato molto volentieri”.

Squalifica sì, ma classifica congelata

c’era una volta la certezza del risultato. Oggi a quasi 24 ore dalla fine del Gran premio non ce l’abbiamo ancora. Vettel si è preso la sua coppa, poi è stato squalificato perchè non è stato trovato il litro di benzina richiesto dal regolamento nel erbatoio della sua Aston Martin. Il team di Stroll però ha annunciato appello per cui la Fia ha deciso di lasciare al momento invariate le classifiche. Sainz resta giù dal podio. Per ora. E il vantaggio di Lewis su Max resta di 6 punti. Fino alla prossima puntata…