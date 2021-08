Pagellone di mezza stagione: Ferrari sufficiente e Max meglio di Lewis. Per ora

Prima di riaccendere i motori nel fine settimana del Gran premio del Belgio, prima gara di un trittico da brividi che porterà la Formula 1 a Spa, in Olanda e a Monza, tiriamo le somme delle prime 11 gare stagionali. Pagelline di fine estate prima di tuffarsi in tre weekend di fila. Senza respiro.

MERCEDES (voto 7,5). Ha cominciato in ritardo rispetto a Red Bull, ma prima di andare in vacanza ha probabilmente annullato il gap. Un’altra dimostrazione di grande recupero. Hamilton (voto 7,5) ha dovuto usare tutta la sua abilità, ma anche le maniere forti per tornare in testa al campionato. Ora il favorito è di nuovo lui, anche se vedere un campione nuono come Max farebbe probabilmente meglio alla F1. Bottas (voto 5) ha brillato solo in qualifica in Portogallo dove si è preso la pole. Il bilancio nei cofronti di Lewis è impietoso: 9-2 sia in gara che in qualifica, 195-108 in quanto a punti.

RED BULL (voto 7,5). Una prima parte della stagione favolosa anche se Hamilton è riuscito a tenere a galla la Mercedes. Il motore Honda è diventato un vero motorone. Max (voto 8) non sbaglia quasi più. Perez (voto 6) è meglio di chi lo ha preceduto, ma ha fatto peggio di quanto si supponesse. Eppure la Red Bull insegue. Certo i due punti di Max nelle ultime due gare non sono colpa del team o del pilota. Però adesso ritornare a volare non sarà semplice. Il bilancio tra compagni è a senso unico 10-1 in qualifica; 9-2in gara e 198-104 nei punti.

FERRARI (Voto 6). Il passo avanti c’è stato. Il distacco si è dimezzato e i punti sono raddoppiati, ma la Scuderia resta a 0″7 dai migliori. Ancora troppo, nonostante i paletti regolamentari. La via sembra quella giusta però. Da qui la sufficienza. Tra i piloti Sainz (voto 7,5) è stato la grande sorpresa: il confronto dice 6-5 per Charles in gara e 8-3 in qualifica, ma in quanto a punti Sainz ne ha tre in più (83-80). Certo Leclerc (voto 8) paga la mancata partenza a Monaco e l’incidente al via in Ungheria, ma quella Ferrari oggi è la coppia più equilibrata in pista.

McLAREN (voto 6,5). Sta lottando con la Ferrari per il terzo posto tra i costruttori. Ha trovato soprattutto grazie a Lando (voto 8) una certa stabilità di rendimento. Le è mancato un po’ l’apporto di Ricciardo (voto 5) una mezza delusione di questa prima parte del mondiale considerando gli standard a cui ci aveva abituati. Il confronto è a senso unico: 9-2 in gara, 8-3 in qualifica e 113 a 50 nei punti

ALPINE (voto 7). Chi si aspettava di rivedere la vecchia Renault vincere una gara, quella di Ocon poi… La cura De Meo – Brivio funziona. Forza Italia! Alonso (vorto 8) si è messo a giocare anche di squadra, chissà quanto rosica. Ma comunque ha ancora molto da dare. Ocon (voto 8) dopo il rinnovo sembrava essersi spento, ma il successo ungherese gli ha cambiato la vita.

ASTON MARTIN (voto 4) doveva essere la terza forza del campionato, lottare con Ferrari e McLaren… Deludente nonostate il budget. Sta recuperando Vettel, è vero (voto 6) ma Seba qualche vuoto ce ‘ha ancora. Ma quanti Stroll però (voto 5) ispiegabile in Ungheria. Il bilancio racconta di uno Stroll che regge in qualifica (7-4) ma perde in gara (7-4) e in classifica (30-18).

ALFA ROMEO (voto 4) troppi errori, poche prestazioni. Il motore Ferrari è migliorato, ma la moniposto ha gli stessi difetti di un anno fa e ora vede volare via la WILLIAMS (voto 6,5). Per fortuna c’è ancora una HAAS (voto 3) terribile davvero nonostante la buona volontà di Mick Schumacher (voto 6, qualche errorino di troppo, ma comunque un doppio 9-2 contro Mazepin, voto 4). Ma restiamo in casa Alfa Sauber con Kimi che perde in qualifica contro Giovinazzi (7-4), ma si rifà con l’esperienza in gara (6-5) e in classifica (2-1). Antonio (voto 6) merita un’altra chance: è da Formula 1. Kimi (voto 6) deve decidersi che fare da grande (!). Tra gli altri piloti Russel (voto 6,5) deve trovare più continuità in gara mentre in qualifica ha avuto dei picchi davvero da Mercedes (suo l’unico 11-0 del campionato nei confronti del povero Latifi (voto 5) che però ha due punti in più in classifica.