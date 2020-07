Perché #Vettel ha scelto la Racing Point che diventerà Aston Martin

Sebastian Vettel ha deciso di continuare e lo farà con la Racing Point che l’anno prossimo diventerà Aston Martin. La Bild, sempre ben informata sulle mosse di Seb, ritiene imminente l’annuncio. Potrebbe accadere già nel weekend di fine mese a Silverstone.

Perché Seb ha detto sì all’idea di Stroll? Perché ha accettato la proposta della Racing Point che non è certo team da prima fila?

Perché non aveva offerte migliori e soprattutto aveva ancora voglia di continuare in Formula1 per dimostrare che sbaglia chi ha deciso di farlo fuori. Orgoglio legittimo.

La Racing Point oggi Mercedes Rosa e domani Aston Martin è un team di grande potenziale grazie alle finanze di Stroll e all’amicizia di Toto Wolff.

Il rischio è solo che l’inchiesta Fia, partita dal reclamo Renault, porti a qualche penalizzazione se non addirittura al divieto di usare certe soluzioni troppo Mercedes. Ma se il tutto è stato ”copiato” con furbizia non ci saranno problemi…

Per Seb ripartire dalla Aston Martin significa rimettersi in gioco, ma allo stesso tempo essere pronto a saltare sulla Mercedes in caso Hamilton dovesse lasciare.

Per Stroll ingaggiare Vettel (ma non pagarlo come la Ferrari) sarebbe un buon affare perché Seb porterebbe nel team tanta esperienza aiutando a crescere la squadra, ma anche il giovane Stroll (resterebbe lui, ovviamente, mentre Perez nonostante il contratto firmato verrebbe congedato).

