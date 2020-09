Portofino M: la prima #Ferrari del 2020

La prima Ferrari del 2020 è la versione M della Portofino, la settima vetture delle 15 promesse nel piano quinquennale del 2018. La Portofino M, evoluzione della spider FT 2+2 del 2017, è la prima vettura del Cavallino ad esser stata presentata completamente online a clienti e stampa. Una Ferrrari da 209 mila euro.

Nel prodotto la Ferrari riesce a fare quello che in Formula 1 sembra diventata incapace di fare: migliorare un modello precedente. Dare ancora più carattere e potenza a una Ferrari che già aveva conquistato i clienti e fatto sognare gli appassionati. Come diceva sempre Enzo Ferrari: la miglior vettura sarà la prossima.

Ecco la Portifino M è meglio della Portifino che andrà a sostituire. Non è la grande novità del 2020, ma è la prima. E anche questo è significativo.

La Portofino M è anche la prima Ferrari a essere presentata a seguito del periodo di chiusura aziendale dovuto alla diffusione di Covid-19. La vettura è quindi anche il simbolo dell’inizio di un viaggio di riscoperta; da qui riparte idealmente la corsa all’innovazione del Cavallino Rampante, nel pieno rispetto della sua storia, della passione e che sa suscitare e della ricerca costante della perfezione che lo contraddistingue. Tutti valori che ben si sposano con la nuova Portofino M, la quale porta nel nome la ‘M’ di modificata che, nel gergo Ferrari, serve a codificare i progetti sottoposti a un’evoluzione che abbia contribuito a migliorarne le prestazioni.

E le novità tecniche non mancano di certo a questa nuova evoluzione della Ferrari Portofino: tra di esse spiccano il rinnovato gruppo motopropulsore, il nuovissimo cambio a otto rapporti e il Manettino a cinque posizioni con modalità ‘Race’ – prima assoluta per le spider GT della Casa di Maranello. Grazie a questi e a molti altri accorgimenti, la Portofino M è in grado di garantire una combinazione inedita di prestazioni da vera GT, emozioni di guida, agilità e grande versatilità di utilizzo nella guida di tutti i giorni.







A livello di Powertrain, il motore da 3855 cm3 della Ferrari Portofino M, appartenente alla famiglia di turbo 8 cilindri a V vincitrice del premio “International Engine of the Year” per quattro anni consecutivi, è stato ottimizzato al fine di erogare 620 cv a 7500 giri/min., venti cavalli in più rispetto alla Ferrari Portofino. Il cambio a otto rapporti, completamente riprogettato rispetto alla precedente trasmissione a sette marce e per la prima volta installato in una vettura a tetto aperto del Cavallino Rampante, si basa su un’architettura a doppia frizione in bagno d’olio i cui ingombri sono stati ridotti del 20%, mentre la coppia trasmessa è aumentata del 35%.

Dal punto di vista della Dinamica Veicolo, invece, la maggiore innovazione della vettura è senza dubbio l’introduzione del Manettino a cinque posizioni, novità assoluta per le spider GT del Cavallino Rampante. Il suo obiettivo è quello di estendere le già ottime prestazioni di handling e trazione della Ferrari Portofino grazie all’aggiunta della modalità ‘Race’: tale posizione, supportata dall’attività del Ferrari Dynamic Enhancer, è focalizzata principalmente alla massimizzazione del piacere di guida della vettura.

La notevole evoluzione tecnologica viene evidenziata visivamente anche dal rinnovato design dell’anteriore e in particolare dei paraurti, il cui carattere è più sportivo e aggressivo. La sintonia espressiva e la comunione di intenti nell’approdo alla forma tra esterni e interni è totale – talvolta segnata da andamenti decisi, talaltra invece coniugata con raccordature morbide.

Questo gioiello di design e tecnica rappresenta il progresso ideale della Ferrari Portofino, da cui si differenzia per le maggiori doti di handling e il carattere più sportivo pur mantenendo (anzi, enfatizzando) il comfort di bordo grazie anche ad alcuni nuovi contenuti disponibili su richiesta tra cui sistemi ADAS e sedili ventilati e riscaldati. La Ferrari Portofino M conferma quindi la doppia anima dell’auto da cui deriva, l’unica a potersi definire vera coupé a tetto chiuso e vera spider a tetto aperto grazie alla tecnologia Retractable Hard Top (RHT), marchio di fabbrica delle cabrio del Cavallino Rampante.

Le dimensioni compatte la rendono adatta all’utilizzo in ogni contesto; grazie alla versatilità ineguagliabile e al comfort di bordo, sulla Portofino M ogni viaggio è una (ri)scoperta.

Scheda tecnica sintetica

MOTORE

Tipo V8 – 90° turbo

Cilindrata totale 3855 cc

Alesaggio e corsa 86,5 mm x 82 mm

Potenza massima* 456 kW (620 CV) a 5750 – 7500 giri/min

Coppia massima 760 Nm a 3000 ÷ 5750 giri/min

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4594 mm

Larghezza 1938 mm (2020 mm con specchi retrovisori)

Altezza 1318 mm

Passo 2670 mm

Peso a secco** 1545 kg

PRESTAZIONI

Velocità massima > 320 km/h

0-100 km/h 3,45 s

0-200 km/h 9,8 s

CONSUMO/EMISSIONI CO 2

In fase di omologazione

* Con benzina 98 RON

**Con contenuti opzionali di alleggerimento