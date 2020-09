Quando Toto Wolff fa il signore: sconfitta #Mercedes, vittoria per la #F1. Sarà vero?

“A lost race for Mercedes, but a victory for all Formula 1”. Non si può dire che Toto Wolff, quando vuole, non sia un signore. Come vedete nella registrazione qui sopra il suo commento post gara a Monza è un inno alla sportività. Forse facile da pronunciare quando sai di avere il Mondiale in tasca e un errore da farti perdonare (vedi post con il team radio di Lewis)

On this week’s F1 Nation podcast 🎙



Mercedes' Trackside Engineering Director reveals how a simple oversight caused the race-losing error#ItalianGP 🇮🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) September 8, 2020

Una gara persa per la Mercedes, ma una vittoria per tutta la Formula 1. Toto Wolff applaude il terzo podio più giovane della storia della Formula 1 (dopo quelli di Brasile 2019 con Verstappen, Gasly e Sainz e di Monza 2008 con Vettel, Kovalainen e Kubica) con una dichiarazione che apre il dibattito: è questa la F1 che vogliano? è così che vogliamo divertire gli spettatori?

A giudicare dai dati dell’Auditel non è esattamente la Formula 1 che la gente vorrebbe, almeno in Italia dove probabilmente il ritiro delle Ferrari porta a spegnere la Tv: la media finale Auditel è stata di 1 milione e 800 mila spettatori per la diretta su Tv8 e di 1 milione e 100 mila sui canali Sky, per uno share complessivo del 22.8%, in base ai dati elaborati dallo Studio Frasi e riportati da Calcio e Finanza. La vittoria della Ferrari a Monza del 2019 fece 6 milioni di spettatori in tutto (4,1 in chiaro su Tv8 e 1,9 su Sky) con il 39.1% di share. Per le tv è stato il peggior GP d’Italia dal 1995.

La Formula 1 non è divertente perchè non vince la Mercedes. Lo è stata perchè ha vinto un pilota inatteso e anche improbabile (un pilota che era stato chiamato al pit anticipato per marcare il suo compagno Kvyat con la scusa it’s a joke). La domanda che resta nell’aria è: era necessaria quella Safety Car fatta uscire per la vettura di Magnussen abbandonata là dove il guard rail dipinto di arancione lo cosentiva? O è stata fatta entrare in pista perchè così la gara è stata rimescolata… Conoscendo gli americani…

Ma dalla gara di Monza, la prima senza party mode, emerge anche un’altra novit: senza poter agire sulle mappature del motore la Mercedes in gara ha sofferto parecchio quando doveva inseguire. Senza errore e Safety Car, Hamilton avrebbe vinto in carrozza. Ma quando si è trovato ad inseguire e sorpassare ha avuto le sue difficoltà (sempre meglio di Bottas, comunque). Non potendo aumentare a potenza ha perso più tempo del solito a recuperare. In altre occasioni in passato aveva effettuato recuperi bel più prestigiosi.

Questo significa che quando qualcuno riuscirà a stare davanti alle Mercedes in qualifica in gara potremmo vederne delle belle. Chi, ad esempio ha perso meno di altri, anzi pareaver guadagnato dalla mancanza del party mode è la Renault, futura Alpine.